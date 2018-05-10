Kolat milletvekili aday adayı oldu
CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, 24 Haziran’da yapılacak erken genel seçimlerde aday adayı oldu.
CHP’den İstanbul milletvekilliği için adaya adayı olduğunu açıklayan Kolat, “CHP’nin Almanya ve Avrupa’da daha fazla etkin olması ve son yıllarda Almanya’da Türkiye’ye yönelik yaşanan olumsuz imajı gidermek için aday oldum. Yurt dışı seçim bölgesi olmadığı için aday adaylık başvurumu İstanbul’dan yaptım” dedi.
Kenan Kolat (59), uzun yıllar Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde çalıştı. Berlin’deki eyalet teşkilatında görev üstlendi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. SPD’nin Göç ve Uyum Çalışma Grubu Başkanlığı’nın yanı sıra Almanya’daki Türk sivil toplum kuruluşlarında da yöneticilik yapan Kolat, Almanya Türk Toplumu’nun (TGD) dokuz yıl genel başkanlığını, altı yıl Genel Başkan Yardımcılığını üstlenirken Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu’nun (TBB) kurucu üyesi ve 20 yıl da Genel Sekreterliğini yaptı. 38 yıldır Almanya’da yaşayan Kolat, Berlin Teknik Üniversitesi’nde Gemi Mühendisliği Bölümünü bitirdi.
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