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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: ING IMAGE
01.08.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Kokain dolu konteynerde ‘Sıcaktan ölecez’ deyip kendilerini ihbar etti

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Kokain dolu konteynerde ‘Sıcaktan ölecez’ deyip kendilerini ihbar etti

Belçika’nın Anvers Limanı’nda, içinde bulundukları kokain dolu konteynerde sıcaktan bunalan 2 kişi ölecekleri endişesiyle polisten yardım istedi.

FRANSIZCA yayın yapan Sudinfo sitesinde yer alan habere göre, limanda bulunan kokain dolu konteynerdeki 24 ve 25 yaşlarındaki iki kişi, aşırı sıcak nedeniyle öleceklerini düşünerek polisi aradı.

ÜZERLERİNE SU DÖKTÜLER
Avrupa’nın en büyük ikinci limanında yaşanan olayda, polisin konteynere ulaşması yaklaşık 2 saat sürdü. Polis, söz konusu kişileri, üzerlerinde iç çamaşırlarıyla bitkin halde buldu. Sosyal medyadaki paylaşımlarda liman çalışanlarının zanlıları serinletmek için üzerlerine su döktüğü görüldü. 

YÜZLERCE KİLO UYUŞTURUCU
Bu kişiler uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı. Konteynerdeki kokain miktarına ilişkin açıklama yapılmadı ancak yerel medya ‘yüzlerce kilogram’ uyuşturucu bulunduğunu öne sürdü. Habere göre, 2014’ten bu yana limanda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 6 kat arttı, sadece 2018’de 50 tonun üzerinde kokain ele geçirildi.

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