Koçak ilk maçında üzüldü
İkinci Bundesliga takımlarından Hannover'e kurtarıcı olarak getirilen Teknik Direktör Kenan Koçak, takımın başında ilk maçına çıktı.
Pazartesi akşamı oynanan 14. hafta maçında Hannover sahasında Darmstadt'a 2-1 yenildi. Mutlak üç puan için sahaya çıkan Hannover, karşılaşmanın henüz 4. dakikasında kalesinde golü gördü: 0-1. Maçın başında 1-0 yenik duruma düşen Koçak'ın öğrencileri, 14. dakikada 1-1 eşitliği sağladı. 29. dakikada Darmstadt'ın ikinci golünü engelleyemeyen Hannover , ilk yarıyı 2-1 yenik kapattı. İkinci 45 dakikada başka gol çıkmayınca Hannover sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Bu sonuçla 14 puanla 16. sırada kaldı.Hannover'deki ilk sınavından istediği sonucu alamayan 38 yaşındaki Koçak maçtan sonra “Çok uğraştık. Ancak maçı kazanmak için bizde cesaret eksikti. Ben önümüzdeki haftalarda verdiğimiz mücadelenin ve çabanın karşılığını alacağımıza inanıyorum” sözleriyle Hannover'in gelecek haftalarda aradığı ve ihtiyacı olduğu puanları alacağına inancının tam olduğunu söyledi.
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