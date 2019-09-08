Koalisyonlar ülkesi Almanya

İKİ Almanya’nın 1990 yılında birleşmesinin ardından ülkedeki eyalet sayısı 16’ya çıktı. Son 30 yılda kimi eyaletler tek parti ile yönetilse de 16 eyalette genelde koalisyon hükümetleri kuruldu. Ağırlıklı olarak iki partiyle yönetilen eyaletlerde de üçlü koalisyon dönemi yerleşti. Rheinland Phalz, Thüringen, Saksonya Anhalt, Berlin, Bremen ve Schleswig Holstein’da üç partili koalisyonlar iktidarda. 1 Eylül’de yapılan seçimlerde sandıktan çıkan sonuçlar, Saksonya ve Brandenburg’da da üç partili hükümetin kurulmasını zorunlu kılıyor. Böylece üçlü koalisyonla yönetilen eyalet sayısı sekiz olacak. Federal hükümette de üç parti yer alıyor. Böylece 17 hükümetin dokuzu üç ortaklıkla iktidarını sürdürecek.

11 EYALETTE SPD VAR

Federal Mecliste temsil edilen 7 partiden CDU, SPD, Sol Parti, Yeşiller, CSU ve FDP eyalet hükümetlerinde yer alıyor. Bu partiler birbirini sert dille eleştirse de eyaletlerde işbirliği yapmaktan kaçınmıyor. Federal Mecliste üyesi olmayan Serbest Seçmenler (FW) ise Bavyera’da iktidar ortağı. Aşırı sağcı AfD ise Federal Mecliste ana muhalefet olmasına rağmen, hiçbir eyalette iktidar ortağı değil. Partilerin hiçbiri AfD ile işbirliği yapmak istemiyor. Sol Parti ile işbirliği yapmak istemeyen ise CDU. Partiler arasında en fazla eyalette iktidarda olan parti ise sosyal demokratlar. SPD, 11 eyalette koalisyonda yer alıyor.

EN FAZLA BAŞBAKAN SPD’Lİ

SPD, 16 eyaletin 11’inde iktidar ortağıyken, yedi eyalette başbakanlık koltuğunu da elinde tutuyor. Hamburg, Berlin, Bremen, Brandenburg, Mecklenburg Vorpommern, Aşağı Saksonya ve Rheinland Pfalz Eyaleti SPD’li başbakanlar tarafından yönetiliyor. CDU ise 9 eyalette iktidar ortağı. Bunlar arasında Saarland, Hessen, Saksonya, Saksonya Anhalt, Kuzey Ren Vestfalya ve Schleswig Holstein’da başbakanlık koltuğunda CDU’lu politikacılar oturuyor. Sol Parti, CSU ve Yeşiller de birer başbakanlık elinde bulunduran partiler. CSU Bavyera’da, Sol Parti Thüringen’de, Yeşiller de Baden Württemberg’de başbakanlık koltuğunda oturuyor. Sol Parti, ayrıca Brandenburg, Berlin ve Bremen’de iktidar ortağı. Yeşiller ise Baden Württemberg dışında Rheinland Phalz, Hessen, Saksonya Anhalt, Berlin, Hamburg, Bremen ve Schleswig Holstein’da iktidar ortağı olarak eyaletleri yönetiyor. FDP Rheinland Phalz, Kuzey Ren Vestfalya ve Schleswig Holstein’ı yöneten koalisyon hükümetlerinin ortağı.

BİRİ HARİÇ HEPSİ ORTAK GİBİ

Partiler arasındaki ortaklıklar da oldukça geçişken. SPD, federal hükümette CDU ve CSU ile ortaklık yaparken, eyaletlerde ise CDU’nun yanı sıra Yeşiller, Sol Parti ve FDP ile de ortaklıkları var. CDU ise eyaletlerde SPD dışında Yeşiller ve FDP ile ortak. FDP’nin ortakları arasında Yeşiller, SPD ve CDU var. Yeşiller’in koalisyon ortaklıkları ise Sol Pati, SPD, CDU ve FDP. Sol Parti ise eyaletlerde sadece Yeşiller ve SPD ile ortak. CSU’nun ortağı ise Serbest Seçmenler.