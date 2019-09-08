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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
08.09.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Koalisyonlar ülkesi Almanya

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Koalisyonlar ülkesi Almanya

Almanya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana iki ya da üç, hatta bazı dönemlerde daha fazla partili koalisyon hükümetleriyle yöneltiliyor. Şimdi ise 16 eyaletin tamamında koalisyon hükümetleri var.

İKİ Almanya’nın 1990 yılında birleşmesinin ardından ülkedeki eyalet sayısı 16’ya çıktı. Son 30 yılda kimi eyaletler tek parti ile yönetilse de 16 eyalette genelde koalisyon hükümetleri kuruldu. Ağırlıklı olarak iki partiyle yönetilen eyaletlerde de üçlü koalisyon dönemi yerleşti. Rheinland Phalz, Thüringen, Saksonya Anhalt, Berlin, Bremen ve Schleswig Holstein’da üç partili koalisyonlar iktidarda. 1 Eylül’de yapılan seçimlerde sandıktan çıkan sonuçlar, Saksonya ve Brandenburg’da da üç partili hükümetin kurulmasını zorunlu kılıyor. Böylece üçlü koalisyonla yönetilen eyalet sayısı sekiz olacak. Federal hükümette de üç parti yer alıyor. Böylece 17 hükümetin dokuzu üç ortaklıkla iktidarını sürdürecek.

11 EYALETTE SPD VAR
Federal Mecliste temsil edilen 7 partiden CDU, SPD, Sol Parti, Yeşiller, CSU ve FDP eyalet hükümetlerinde yer alıyor. Bu partiler birbirini sert dille eleştirse de eyaletlerde işbirliği yapmaktan kaçınmıyor. Federal Mecliste üyesi olmayan Serbest Seçmenler (FW) ise Bavyera’da iktidar ortağı. Aşırı sağcı AfD ise Federal Mecliste ana muhalefet olmasına rağmen, hiçbir eyalette iktidar ortağı değil. Partilerin hiçbiri AfD ile işbirliği yapmak istemiyor. Sol Parti ile işbirliği yapmak istemeyen ise CDU. Partiler arasında en fazla eyalette iktidarda olan parti ise sosyal demokratlar. SPD, 11 eyalette koalisyonda yer alıyor.

EN FAZLA BAŞBAKAN SPD’Lİ
SPD, 16 eyaletin 11’inde iktidar ortağıyken, yedi eyalette başbakanlık koltuğunu da elinde tutuyor. Hamburg, Berlin, Bremen, Brandenburg, Mecklenburg Vorpommern, Aşağı Saksonya ve Rheinland Pfalz Eyaleti SPD’li başbakanlar tarafından yönetiliyor. CDU ise 9 eyalette iktidar ortağı. Bunlar arasında Saarland, Hessen, Saksonya, Saksonya Anhalt, Kuzey Ren Vestfalya ve Schleswig Holstein’da başbakanlık koltuğunda CDU’lu politikacılar oturuyor. Sol Parti, CSU ve Yeşiller de birer başbakanlık elinde bulunduran partiler. CSU Bavyera’da, Sol Parti Thüringen’de, Yeşiller de Baden Württemberg’de başbakanlık koltuğunda oturuyor. Sol Parti, ayrıca Brandenburg, Berlin ve Bremen’de iktidar ortağı. Yeşiller ise Baden Württemberg dışında Rheinland Phalz, Hessen, Saksonya Anhalt, Berlin, Hamburg, Bremen ve Schleswig Holstein’da iktidar ortağı olarak eyaletleri yönetiyor. FDP Rheinland Phalz, Kuzey Ren Vestfalya ve Schleswig Holstein’ı yöneten koalisyon hükümetlerinin ortağı.

BİRİ HARİÇ HEPSİ ORTAK GİBİ
Partiler arasındaki ortaklıklar da oldukça geçişken. SPD, federal hükümette CDU ve CSU ile ortaklık yaparken, eyaletlerde ise CDU’nun yanı sıra Yeşiller, Sol Parti ve FDP ile de ortaklıkları var. CDU ise eyaletlerde SPD dışında Yeşiller ve FDP ile ortak. FDP’nin ortakları arasında Yeşiller, SPD ve CDU var. Yeşiller’in koalisyon ortaklıkları ise Sol Pati, SPD, CDU ve FDP. Sol Parti ise eyaletlerde sadece Yeşiller ve SPD ile ortak. CSU’nun ortağı ise Serbest Seçmenler.

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