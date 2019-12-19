‘Koalisyonda dengeyi bozan, tehlikeye atan taraf olmayız’

HÜKÜMET ortağı SPD kurultayı öncesi, Merkel hükümetinin ömrü tartışılıyor, geleceğine şüpheli bakılıyordu. Eş başkan adayları Saskia Esken ve Norbert Walter Borjans kurultaya kadar Merkel’le koalisyonun devamını açık bırakmıştı. Ancak Saskia Esken ve Norbert Walter Borjans Eş Başkan seçildikten sonra koalisyonu tehlikeye düşürmeyeceklerini açıkladı. SPD Eş Başkanları, koalisyonda yapıcı bir siyaset izleyeceklerini vurguladı. Saskia Esken “Biz koalisyonda dengeyi bozan, koalisyonu tehlikeye atan taraf olmayız. Ülkemizde koalisyonda görüşmemiz gereken gelişmeler ve sorunlar var” dedi.

‘DAHA ÖTESİNİ DÜŞÜNMELİYİZ’

Eş Başkan Norbert Walter Borjans ise SPD’nin sadece koalisyon içinde yapılabileceklerle yetinmemesini, hedefini daha fazla genişletmesini istedi. Walter Borjans “Sadece koalisyonda yapılabilecekler hedef olmamalı. SPD, iklimi korumada, sosyal haklarda daha ötesini düşünmeli ve kendine daha fazla hedefler koymalı” dedi.