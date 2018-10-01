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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar arşiv
01.10.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Koalisyon ortakları dizelin kaderini belirleyecek

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Koalisyon ortakları dizelin kaderini belirleyecek

Almanya’da koalisyon ortakları, milyonlarca otomobil sahibini ilgilendiren dizel krizine çözüm bulmak için bugün buluşuyor.

BERLİN Başbakanlık binasında bir araya gelecek olan Başbakan Angela Merkel, Federal İçişleri Bakanı ve CSU Lideri Horst Seehofer ile SPD Lideri Andrea Nahles, dizel motorlu otomobiller için çözümü tartışacak. Milyonlarca otomobil sahibinin gözü, kulağı, üç liderin zirve sonrasında yapacağı açıklamada olacak. Zirve öncesinde yaptığı açıklamada çözüm sözü veren Başbakan Merkel, umutları artırdı.
Almanya’da dizel motorlu otomobil krizi, Federal İdare Mahkemesi’nin şubat ayında aldığı karardan sonra çıktı. İdari Mahkeme, şehirlerdeki hava kirliliğini önlemek için dizel motorlu otomobillerin trafiğe çıkma yasağıyla ilgili kararı yerel idarelere bıraktı. İlk yasak da Hamburg’da başladı. Ancak yasağın ülke geneline yayılması endişesi üzerine koalisyon hükümeti çözüm arayışına başladı.
Liderlerin bugün saat 20.00’de başlaması öngörülen zirvede, dizel motorlu otomobil sürücülerinin yasaktan etkilenmemesi için öneriler de görüşülecek. Bu öneriler arasında eski dizel motorlu otomobillerin yenisiyle değiştirilmesi, filtre takılması veya vergi kolaylığı da var

ESKİSİNİ GETİR, YENİSİNİ GÖTÜR
Ülkenin önde gelen otomobil üreticileri eski dizel motorlu otomobilleri yenisiyle değiştirilmesi önerisine sıcak bakıyor. Şirketler, bu yola başvuracak otomobil sahiplerine prim ödemeyi istiyor. Bu konuda her otomobil üreticisi de farklı prim miktarını gündemine aldı. Volkswagen, otomobilin değerine ve alınacak yeni otomobilin fiyatına göre 4-10 bin euro arası, Mercedes, 3-10 bin euro arası prim ödemeyi planlıyor. BMW de eski otomobillere 6 bin euro ödemeyi uygun buluyor.

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