Koalisyon ortakları dizelin kaderini belirleyecek
Almanya’da koalisyon ortakları, milyonlarca otomobil sahibini ilgilendiren dizel krizine çözüm bulmak için bugün buluşuyor.
BERLİN Başbakanlık binasında bir araya gelecek olan Başbakan Angela Merkel, Federal İçişleri Bakanı ve CSU Lideri Horst Seehofer ile SPD Lideri Andrea Nahles, dizel motorlu otomobiller için çözümü tartışacak. Milyonlarca otomobil sahibinin gözü, kulağı, üç liderin zirve sonrasında yapacağı açıklamada olacak. Zirve öncesinde yaptığı açıklamada çözüm sözü veren Başbakan Merkel, umutları artırdı.
Almanya’da dizel motorlu otomobil krizi, Federal İdare Mahkemesi’nin şubat ayında aldığı karardan sonra çıktı. İdari Mahkeme, şehirlerdeki hava kirliliğini önlemek için dizel motorlu otomobillerin trafiğe çıkma yasağıyla ilgili kararı yerel idarelere bıraktı. İlk yasak da Hamburg’da başladı. Ancak yasağın ülke geneline yayılması endişesi üzerine koalisyon hükümeti çözüm arayışına başladı.
Liderlerin bugün saat 20.00’de başlaması öngörülen zirvede, dizel motorlu otomobil sürücülerinin yasaktan etkilenmemesi için öneriler de görüşülecek. Bu öneriler arasında eski dizel motorlu otomobillerin yenisiyle değiştirilmesi, filtre takılması veya vergi kolaylığı da var
ESKİSİNİ GETİR, YENİSİNİ GÖTÜR
Ülkenin önde gelen otomobil üreticileri eski dizel motorlu otomobilleri yenisiyle değiştirilmesi önerisine sıcak bakıyor. Şirketler, bu yola başvuracak otomobil sahiplerine prim ödemeyi istiyor. Bu konuda her otomobil üreticisi de farklı prim miktarını gündemine aldı. Volkswagen, otomobilin değerine ve alınacak yeni otomobilin fiyatına göre 4-10 bin euro arası, Mercedes, 3-10 bin euro arası prim ödemeyi planlıyor. BMW de eski otomobillere 6 bin euro ödemeyi uygun buluyor.
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