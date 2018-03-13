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Koalisyon ‘fermuar sistemi’yle çalışacak

Celal ÖZCAN / BERLİN
13.03.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

Almanya’da genel seçimden yaklaşık 6 ay sonra yeni hükümet göreve başlıyor. Yeni hükümetin ana konuları şunlar: İlticası reddedilen mültecilerin hızla geri gönderilmesi. Suç işleyen ve tehlikeli mültecilerin sınırdışı edilmesi. İşsizlik primlerinin düşürülmesi. Ev sahibi olmak isteyen ailelere çocuk yardımı. Sağlık sigortası primlerinin eşitlenmesi ve kısa mesaiden uzun mesaiye geçilmesi.

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  • Koalisyon ‘fermuar sistemi’yle çalışacak
  • Koalisyon ‘fermuar sistemi’yle çalışacak
  • Koalisyon ‘fermuar sistemi’yle çalışacak
  • Koalisyon ‘fermuar sistemi’yle çalışacak

ALMANYA’da yeni hükümetin kurulabilmesi altı ayı aldı ve çok zaman kaybedildi. Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) arasında kurulan yeni büyük koalisyon zaman kaybını kapatmak için hızla işe koyulmak istiyor. Yeni hükümet Almanya’yı nereye götürecek ve yapacağı işlerin başında hangi konular geliyor?
Ortakların yaptığı ön açıklamalara göre hükümetin gündemindeki birinci konu mülteciler. İlticası reddedilen mültecilerin bir an evvel geri gönderilmesi planlanıyor.
Yeni İçişleri Bakanı Horst Seehofer, geri göndermelerde bir ana plan yapılmasını istedi. Buna göre ilticası reddedilen mülteciler bir an evvel geri gönderilecek. Suç işleyen ve tehlikeli mülteciler hızla sınırdışı edilecek.

EV ALANA YARDIM
Ortaklar ‘fermuar sistemi’ne göre koalisyon sözleşmesindeki maddeleri gerçekleştirecek. Bir SPD’nin sözleşmede kabul ettirdiği madde, bir Hıristiyan Birlik Partilerinin hedefi uygulamaya konulacak. Hıristiyan Birlik, ev satın alacak veya yaptıracak ailelere çocuk başına bin 200 euro yardımını kabul ettirdi ve bu yıl bu yasanın çıkmasını istiyor.
Bu maddenin gerçekleşmesinin ardından SPD’nin, part-time mesaiden tam mesaiye geçilmesi planının uygulamaya konulması sırada. SPD 45 kişi ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde kısa mesaiden tam mesaiye geçilmesini sözleşmeye yazdırdı.

İŞSİZLİK PRİMİ DÜŞECEK
Hıristiyan Birlik, işsizlik priminin düşürülerek, çalışanların sırtındaki mali yükü hafifletmek istiyor. Koalisyon sözleşmesine göre işsizlik primi yüzde 3’ten yüzde 2.7’ye düşecek. Ancak ne zamandan itibaren bu uygulamaya geçileceği konusunda bir tarih yok.
İşsizlik priminin düşürülmesini SPD’nin sağlık sigortası primlerinin eşitlenmesi talebi izleyecek. SPD, işveren ve işçilerin sağlık sigortasına ödediği primlerin eşit olmasını istiyor. İşverenler mevcut yasaya göre daha az prim ödüyor.

Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , Koalisyon , Sözleşme
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