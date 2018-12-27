Klopp: 6 puanlık fark ne ki?..
Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Newcastle'ı yendikleri maçın ardından Manchester City'nin de Leicester'a kaybetmesiyla puan farkının açılmasını değerlendirdi.
Jürgen Klopp, Manchester City ile 6 puanlık farkın bir şey ifade etmediğini dile getirdi.
Başarılı teknik adam puan farkını ''Önemli olan bizim kaç puanımız olduğu, diğerleri değil. 6 puanlık fark nedir ki? Hiçbir şey. Hala oynayacağımız önemli maçlar var'' sözleriyle değerlendirdi.
Klopp başarılı performanslarını sürdürmek zorunda olduklarını da ''İlk yarı sona erdi diyebiliriz. Zor bir fikstürümüz var ama şu an için işler iyi gidiyor'' şeklinde belirtti.
Klopp sözlerini ''Premier League'de kendi tarihimizi yazmak istiyoruz. İstatistikler iyi, biz iyiyiz ama daha gideceğimiz çok yol var'' ifadeleriyle noktaladı.
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