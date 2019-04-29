KKTC'de futbol şov
Milli Takımın ve Fenerbahçe'nin efsane golcüsü yıllar sonra Teknik Direktör olarak sahaya çıktı takımı şampiyon oldu.
Milli Takımın ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu yıllar sonra sahaya Teknik adam olarak indi. Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe alt yapısında koordinatör olarak görev yapan efsane oyuncu Cemil Turan, KKTC Girne'de yapılan merhume Güner Batmazoğlu anısına 17'ncisi organize edilen Masterler Turnuvasına Türkiye'de futbolu bırakan oyuncuların oluşturduğu milli takım düzeyinde ekip hazırlaması istendi.KKTC'den eski dostlarının ısrarı ile takım kurması istenen Cemil Turan, kısa sürede efsane oyunculardan oluşan Hayrettin Demirbaş, Zafer Tüzün, Kemalettin Şentürk, Hami Mandıralı, Recep çetin, Şenol Fidan, Metin Uzun, Engin Baytar, Metin Yıldız, Mustafa Yücedağ, Zorbay Kalkan'dan kurulu ekibi 2 gün antrenmanla turnuvaya hazırladı. Tuncay Şanlı, Mustafa Kocabey (Papen), Zafer Tüzün, Hami Mandıralı attıkları goller ile ayakta alkışlandılar.KUPALAR ALKIŞLARLA VERİLDİ
Yapılan 4 karşılaşmada da futbol ve gol şov yaparak KKTC'de futbol severler tarafından ayakta alkışlandı. Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Kemal Batmazoğlu tarafından şampiyonluk kupası törenle verildi.Uzun yıllar ilk kez Teknik Direktör olarak sahaya çıkan Cemil Turan ise geçmiş yılların önemli oyuncularını kısa sürede toplayarak Fair play çerçevesi içinde teknik fizik ve kondisyon olarak futbol severleri doyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Genel Kaptan Metin Mataracı ise Teknik Direktör Cemil Turan'ın oluşturduğu milli takım için yurt içi ve dışından bir çok turnuvadan teklif aldıklarını ileri sürerken "Cemil turan disiplini, taktik ve tekniği ile eski günlerini aratmadı. İzleyenlerde oynayanlarda keyif aldı" dedi.
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