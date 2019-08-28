Kızlarını 10 yıldır ev hapsinde tutan anne babaya operasyon
İngiliz polisi, komşuların ihbarı üzerine 10 yıldır kızlarını hapiste tutan bir anne ve babanın evlerine operasyon düzenledi. 9 yaşından beri dışarı çıkarılmayan kötü durumdaki genç kız kurtarılırken anne baba gözaltına alındı.
İNGİLTERE polis yetkililerince yapılan açıklamaya göre, bir ihbar sonrası ülkenin Kent şehrinin Tenterden kasabasında bir eve operasyon düzenlendi. Evde, anne ve babasınca 10 yıldır hapis tutulan bir genç kızın kurtarıldı. Açıklamada, 9 yaşından beri evde zorla tutulan genç kız ile ilgili olarak, nasıl olup da bu zamana kadar kimsenin resmi takipte bunu fark edemediğinin de araştırıldığı belirtildi.
Anne ve babanın gözaltına alındığı; kötü durumdaki genç kızın da tedaviye gönderildiği belirtildi.
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