Kızının, 500 yıldır sadece erkeklerin alındığı koroya girmesi için açtığı davayı kaybetti
Berlin’de müzik ağırlıklı liseye yüksek puanla kabul edilen kızının, 500 yıldır sadece erkeklerin alındığı devlet korosuna alınmaması üzerine soluğu mahkemede alan avukat anne, davayı kaybetti. Mahkeme, genç kızın koroya alınmamasının ayrımcılık olmadığına hükmetti.
ALMANYA’nın başkenti Berlin’de avukat anne, müzik ağırlıklı liseye yüksek puanla kabul edilen kızının, 1465 yılında kilise tarafında kurulan ve şimdilerde Berlin Sanat Yüksek Okulu bünyesinde faaliyetini sürdüren devlet erkekler korosuna alınması için başvurdu. Başvuru, kızın sesinin koronun ritmini bozacağı gerekçesiyle reddedildi. Avukat anne, üstün müzik yeteneğine sahip kızının erkekler korosuna alınmamasının ayrımcılık suçu olduğunu gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu.
TEMYİZ HAKKI SAKLI
Kız çocuğunu, 500 yıldır yalnızca erkeklerin alındığı devlet korosuna kabul etmeyen koro yönetimini haklı bulan mahkeme, bu kararın hukuka aykırılık teşkil etmediğine hükmetti. Mahkeme gerekçesinde “bir koronun akustik tarzı sanat özgürlüğünün bir parçasıdır” görüşünü ortaya koydu.
Mahkeme, kızların, ses rengi uyumlu olmadığı takdirde, salt erkeklerden oluşan bir koroya katılma talebinin geri çevrilebileceğine hükmederken, bu bağlamda Anayasa’nın sanat özgürlüğünü güvence altına alan 5’inci maddesinin öncelik taşıdığına dikkat çekti. Berlin İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın temyiz hakkı saklı. Avukat annenin kararı temyiz edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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