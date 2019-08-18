Kızının, 500 yıldır sadece erkeklerin alındığı koroya girmesi için açtığı davayı kaybetti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKızının, 500 yıldır sadece erkeklerin alındığı koroya girmesi için açtığı davayı kaybetti
GeriAvrupa Kızının, 500 yıldır sadece erkeklerin alındığı koroya girmesi için açtığı davayı kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
18.08.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Kızının, 500 yıldır sadece erkeklerin alındığı koroya girmesi için açtığı davayı kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kızının, 500 yıldır sadece erkeklerin alındığı koroya girmesi için açtığı davayı kaybetti

Berlin’de müzik ağırlıklı liseye yüksek puanla kabul edilen kızının, 500 yıldır sadece erkeklerin alındığı devlet korosuna alınmaması üzerine soluğu mahkemede alan avukat anne, davayı kaybetti. Mahkeme, genç kızın koroya alınmamasının ayrımcılık olmadığına hükmetti.

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de avukat anne, müzik ağırlıklı liseye yüksek puanla kabul edilen kızının, 1465 yılında kilise tarafında kurulan ve şimdilerde Berlin Sanat Yüksek Okulu bünyesinde faaliyetini sürdüren devlet erkekler korosuna alınması için başvurdu. Başvuru, kızın sesinin koronun ritmini bozacağı gerekçesiyle reddedildi. Avukat anne, üstün müzik yeteneğine sahip kızının erkekler korosuna alınmamasının ayrımcılık suçu olduğunu gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu.

Kızının, 500 yıldır sadece erkeklerin alındığı koroya girmesi için açtığı davayı kaybetti

TEMYİZ HAKKI SAKLI
Kız çocuğunu, 500 yıldır yalnızca erkeklerin alındığı devlet korosuna kabul etmeyen koro yönetimini haklı bulan mahkeme, bu kararın hukuka aykırılık teşkil etmediğine hükmetti. Mahkeme gerekçesinde “bir koronun akustik tarzı sanat özgürlüğünün bir parçasıdır” görüşünü ortaya koydu.
Mahkeme, kızların, ses rengi uyumlu olmadığı takdirde, salt erkeklerden oluşan bir koroya katılma talebinin geri çevrilebileceğine hükmederken, bu bağlamda Anayasa’nın sanat özgürlüğünü güvence altına alan 5’inci maddesinin öncelik taşıdığına dikkat çekti. Berlin İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın temyiz hakkı saklı. Avukat annenin kararı temyiz edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Kızının, 500 yıldır sadece erkeklerin alındığı koroya girmesi için açtığı davayı kaybetti
İstasyonda şok: Biri kadın iki kişiyi vahşice öldürdü
Frankfurt’ta hizmete giren ‘Eskişehir Treni’ni iki başkan sürdü
Ocakbaşı Prenses Louise'i terletti