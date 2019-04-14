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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
14.04.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Kızılay’a İsviçre’de dünyanın en büyük kalite ödülü

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Kızılay’a İsviçre’de dünyanın en büyük kalite ödülü

Türk Kızılay, İspanya merkezli Business Initiative Directions (BID) kuruluşunun verdiği dünyanın en büyük kalite ödüllerinden olan “Uluslararası Kalite Ödülü”nü İsviçre’de düzenlenen törenle aldı.

İSVİÇRE’nin Cenevre kentinde bulunan InterContinental Cenevre Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine, Türk Kızılay Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kerem Kınık da katıldı. BID Başkanı Jose E. Prieto, Türk Kızılay’ın kazandığı dünyanın en önemli kalite ödüllerinden “Uluslararası Kalite Ödülü”nü Başkan Kerem Kınık’a takdim etti.
Kınık, başarının arkasında Türk Kızılay’ın kalite standartlarına vermiş olduğu önemin yattığını belirterek şöyle konuştu: “Vizyonumuz çok net. ‘Son insan ızdırabı dinene kadar çalışmak ve bu anlamda model bir kuruluş olmak’ Görev tanımları çok net. Bu görevleri nasıl yerine getireceğiyle ilgili stratejisi çok net. Dolayısıyla uluslararası anlamda takdir görmek, bu ödülü Kızılay adına ülkemize getirmek ayrı bir gurur kaynağı.”

Kızılay’a İsviçre’de dünyanın en büyük kalite ödülü

24 MİLYON KİŞİYE İNSANİ YARDIM
Kınık, Türk Kızılay’ın 151. yılına girdiğini, geçen yıl 24 milyon kişiye insani yardım ulaştırdığını, bunların 7 milyonunun da yurt dışındaki insanlardan oluştuğunu söyledi.
Türkiye’de daha önce BID Kalite Ödülüne, Doğuş Holding, ICF Airports (Antalya), SETUR AŞ gibi Türk şirketleri de üstün kalite anlayışları ve kalite standartlarını sürekli iyileştirme gibi ölçütlere göre layık görülmüştü.

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