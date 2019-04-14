Kızılay’a İsviçre’de dünyanın en büyük kalite ödülü
Türk Kızılay, İspanya merkezli Business Initiative Directions (BID) kuruluşunun verdiği dünyanın en büyük kalite ödüllerinden olan “Uluslararası Kalite Ödülü”nü İsviçre’de düzenlenen törenle aldı.
İSVİÇRE’nin Cenevre kentinde bulunan InterContinental Cenevre Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine, Türk Kızılay Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kerem Kınık da katıldı. BID Başkanı Jose E. Prieto, Türk Kızılay’ın kazandığı dünyanın en önemli kalite ödüllerinden “Uluslararası Kalite Ödülü”nü Başkan Kerem Kınık’a takdim etti.
Kınık, başarının arkasında Türk Kızılay’ın kalite standartlarına vermiş olduğu önemin yattığını belirterek şöyle konuştu: “Vizyonumuz çok net. ‘Son insan ızdırabı dinene kadar çalışmak ve bu anlamda model bir kuruluş olmak’ Görev tanımları çok net. Bu görevleri nasıl yerine getireceğiyle ilgili stratejisi çok net. Dolayısıyla uluslararası anlamda takdir görmek, bu ödülü Kızılay adına ülkemize getirmek ayrı bir gurur kaynağı.”
24 MİLYON KİŞİYE İNSANİ YARDIM
Kınık, Türk Kızılay’ın 151. yılına girdiğini, geçen yıl 24 milyon kişiye insani yardım ulaştırdığını, bunların 7 milyonunun da yurt dışındaki insanlardan oluştuğunu söyledi.
Türkiye’de daha önce BID Kalite Ödülüne, Doğuş Holding, ICF Airports (Antalya), SETUR AŞ gibi Türk şirketleri de üstün kalite anlayışları ve kalite standartlarını sürekli iyileştirme gibi ölçütlere göre layık görülmüştü.
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