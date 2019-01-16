Kızı Ceylan’ı bulmak için annesinin cenazesine gitmedi
İngiltere’nin başkentli Londra’da yaşayan 27 yaşındaki otizmli Ceylan Diyenli’den pazar gecesinden bu yana haber alınamıyor.
NORMALDE tek başına dışarıya çıkmayan kızının kaybolmasıyla tedirgin olduklarını anlatan Ceylan’ın babası İsmail Diyenli, konuyla ilgili şunları söyledi: “Eşim, pazar gecesi saat 23.00’de beni işlettiğim restorana bıraktı. 01.00 sıralarında eve döndüğünde kızımın olmadığını öğrendim. Evden tek başına ayrılmayan kızımızın ortadan kaybolması bizi tedirgin etti. Kızım yanına cep telefonu veya para da almamış. Polise kayıp başvurusunda bulunduk. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. O benim yavrum. Hayatından endişe etmeye başladık ve çok yıprandık. Türkiye’de annem vefat etmiş. Annemin cenaze törenine katılmak için diğer aile fertlerimiz Türkiye’ye gittikleri halde kızımı bulurum umuduyla ben gidemedim. Bu da bana çok acı geldi. Eğer kızım bizi duyuyorsa, ona bir an önce kavuşmayı bekliyoruz.”
İsmail Diyenli ile eşi Sevgi Diyenli, Ceylan’ı gören ya da yerini bilenlerin kendilerine bilgi verilmesini istedi.
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