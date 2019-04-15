Kız kardeşlere 18 kez tecavüz eden sapık aile dostu hakim karşısında
Almanya’da 21 ve 22 yaşındaki kız kardeşler Bonnie ve Angel’e yıllarca tecavüz eden sapık aile dostu 42 yaşındaki Arkadius G. ilk duruşmasına çıkıyor.
BİLD Gazetesi’nde yer alan habere göre Bonnie ve Angel küçük yaşta babalarını kaybetti. Zor bir çocukluk geçirdiler. Evlerine sürekli gelip giden ve çok güvendikleri Arkadius G. yıllarca küçük kızlara cinsel saldırıda bulundu. 2012 yılının yazında Angel 14 yaşındayken ilk kez cinsel saldırıya maruz kaldı. Tehdit edildiği için başına geleni kimseye anlatamadı. Şimdi 21 yaşında olan genç kız “Çok korkmuştum. Ne yapmam gerektiğini bilemiyordum” diyerek çaresizliğini ifade etti. Aynı yıl bu kez Bonnie tecavüze uğradı. Kendisini korumak için çaba sarf etmesine rağmen Arkadius’un tecavüzünden kutulamadı. Küçük kızın fotoğraflarını çeken sapık, bunları bilgisayarına kaydetti. Tecavüz ve cinsel saldırılar iki yıl sürdü. İki kız kardeş 18 kez tecavüz kurbanı oldu.
KURBANLAR DEĞİL SAPIKLAR UTANSIN
İki kız kardeş 2015 yılında başlarına gelenleri annelerine anlattı. Ailece polise gittiler. Polis, sapığın bilgisayarında iki kız kardeşin çıplak fotoğraf ve görüntülerini buldu. Bir ay içinde soruşturma tamamlandı. Bugüne kadar hiçbir gelişme yaşanmayan davada sonunda sapık Arkadius G. yaşattığı kabus dolu günlerin hesabını perşembe günü vermeye başlıyor. Bonnie ve Angel “Sonunda hesap verecek. Kurbanlar değil, sapıklar utansın” dedi.
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