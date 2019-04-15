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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Bild
15.04.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Kız kardeşlere 18 kez tecavüz eden sapık aile dostu hakim karşısında

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Kız kardeşlere 18 kez tecavüz eden sapık aile dostu hakim karşısında

Almanya’da 21 ve 22 yaşındaki kız kardeşler Bonnie ve Angel’e yıllarca tecavüz eden sapık aile dostu 42 yaşındaki Arkadius G. ilk duruşmasına çıkıyor.

BİLD Gazetesi’nde yer alan habere göre Bonnie ve Angel küçük yaşta babalarını kaybetti. Zor bir çocukluk geçirdiler. Evlerine sürekli gelip giden ve çok güvendikleri Arkadius G. yıllarca küçük kızlara cinsel saldırıda bulundu. 2012 yılının yazında Angel 14 yaşındayken ilk kez cinsel saldırıya maruz kaldı. Tehdit edildiği için başına geleni kimseye anlatamadı. Şimdi 21 yaşında olan genç kız “Çok korkmuştum. Ne yapmam gerektiğini bilemiyordum” diyerek çaresizliğini ifade etti. Aynı yıl bu kez Bonnie tecavüze uğradı. Kendisini korumak için çaba sarf etmesine rağmen Arkadius’un tecavüzünden kutulamadı. Küçük kızın fotoğraflarını çeken sapık, bunları bilgisayarına kaydetti. Tecavüz ve cinsel saldırılar iki yıl sürdü. İki kız kardeş 18 kez tecavüz kurbanı oldu.

KURBANLAR DEĞİL SAPIKLAR UTANSIN
İki kız kardeş 2015 yılında başlarına gelenleri annelerine anlattı. Ailece polise gittiler. Polis, sapığın bilgisayarında iki kız kardeşin çıplak fotoğraf ve görüntülerini buldu. Bir ay içinde soruşturma tamamlandı. Bugüne kadar hiçbir gelişme yaşanmayan davada sonunda sapık Arkadius G. yaşattığı kabus dolu günlerin hesabını perşembe günü vermeye başlıyor. Bonnie ve Angel “Sonunda hesap verecek. Kurbanlar değil, sapıklar utansın” dedi.

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