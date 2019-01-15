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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
15.01.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

‘Kız Kardeşler’ ve ‘Altın Eldiven’ Berlinale’de Altın Ayı için yarışacak

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‘Kız Kardeşler’ ve ‘Altın Eldiven’ Berlinale’de Altın Ayı için yarışacak

Dünyanın en büyük film festivallerinden Berlin Film Festivali Berlinale’de bu yıl iki Türk yönetmenin filmi, Altın Ayı’yı kovalayacak. Emin Alper Türkiye, Almanya, Hollanda ve Yunanistan ortak yapımı ‘Kız Kardeşler’ ile Fatih Akın ise Alman ve Fransız ortak yapımı ‘Altın Eldiven’ ile Altın Ayı için yarışacak.

DÜNYANIN en çok seyirci çeken film festivali Berlinale, bu yıl 7-17 Şubat tarihleri arasında 69’uncu kez düzenlenecek. Festivalin yarışma bölümünde iki Türk yönetmenin filmi de festivalin en büyük ödülü Altın Ayı için yarışacak.
Festivalin yarışma dahil tüm bölümlerinde henüz program tamamlanmadı ancak Fatih Akın ve Emin Alper’in filmleri festivalin ana yarışma bölümüne kabul edildi.

‘Kız Kardeşler’ ve ‘Altın Eldiven’ Berlinale’de Altın Ayı için yarışacak

ÜÇ KIZ KARDEŞİN YÜZLEŞMESİ
Alper’in Türkiye, Almanya, Hollanda ve Yunanistan ortak yapımı ‘Kız Kardeşler’ filmde Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer rol alıyor. Film, annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönerek birbirleriyle yüzleşmelerini konu ediyor.

‘Kız Kardeşler’ ve ‘Altın Eldiven’ Berlinale’de Altın Ayı için yarışacak

8 YIL SONRA ‘ALTIN ELDİVEN’ İLE...
2004 yılında Almanya adına festivale katılan Fatih Akın ‘Duvara Karşı’ filmiyle Altın Ayı kazanmıştı. Akın sekiz yıl aradan sonra 69. Berlinale Film Festivali’ne bu kez Alman ve Fransız ortak yapımı ‘Altın Eldiven’ ile katılıyor.
Berlinale Film Festivali’nde en büyük ödülü şimdiye kadar 1964 yılında ‘Susuz Yaz’ ve 2010 yılında da ‘Bal’ filmleri Türkiye’ye kazandırmıştı.

ALTIN AYI İÇİN YARIŞACAK DİĞER FİLMLER
Festivalin yarışma bölümüne ‘Kız Kardeşler’ ve ‘Altın Eldiven’ filmleri dışında şimdilik şu filmler kabul edildi: ‘Der Boden unter den Füssen’, ‘Grace a Dieu’, ‘Ich war zuhause, aber’ ve ‘Repertoire des villes disparues’, ‘Di jiu tian chang’, ‘Elisa y Marcela’, ‘Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija’, ‘Marighella’, ‘Mr. Jones’, ‘Öndög’, ‘The Operative’, ‘La paranza dei bambini’, ‘Systemsprenger’, ‘Ut og stjæle hester’ ve ‘Varda par Agnes’.

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