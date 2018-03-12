Kıyafet balosuna erkekler alınmadı

DERNEK üyelerinin ve kadınların da kostümleriyle katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Gecede, kıyafet balosu ile ilgili bir konuşma yapan Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan, “Kadının kıyafeti nasıl olursa olsun, içlerindeki temizlik ve verimlilik aynıdır” mesajı verildiğini ifade etti. Kadınlar Günü’nün önemini dile getiren Redvan, şunları söyledi:

“Bu gece neden kıyafet balosu? Kadın hangi kıyafetin içerisinde olursa olsun, güzeldir. Üretkendir, faydalıdır, çoğaltıcıdır. Bir sokum ekmeği, bir tas yemeği, bir yudum suyu paylaşmasını bilendir. Sevgiyle doğan kadın sevgiyle güzelleşir. Güvenle yaşar, muhabbetle davranır. Emeğini paylaşır. Ve toplum içerisinde yerini en güzel şekilde korur. Dünyanın neresinde, ne şartlarda yaşayan her bir kadının Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.”

Gece lezzetli yemek ve içecekler eşliğinde DJ Ahmet ve Erdan Tatlıses’in müzik dinletisiyle devam etti.