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Kıyafet balosuna erkekler alınmadı

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
12.03.2018 - 11:19 | Son Güncelleme:

Londra’da, Limasollular Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kıyafet Balosu düzenlendi. Kentin kuzeyinde Harringay’deki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde pazar akşamı düzenlenen kıyafet balosuna, müzisyen ve gazeteci hariç hiçbir erkekler alınmadı. Geceye sayıları 90’ı aşkın katılım oldu.

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  • Kıyafet balosuna erkekler alınmadı
  • Kıyafet balosuna erkekler alınmadı
  • Kıyafet balosuna erkekler alınmadı
  • Kıyafet balosuna erkekler alınmadı

DERNEK üyelerinin ve kadınların da kostümleriyle katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Gecede, kıyafet balosu ile ilgili bir konuşma yapan Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan, “Kadının kıyafeti nasıl olursa olsun, içlerindeki temizlik ve verimlilik aynıdır” mesajı verildiğini ifade etti. Kadınlar Günü’nün önemini dile getiren Redvan, şunları söyledi:

“Bu gece neden kıyafet balosu? Kadın hangi kıyafetin içerisinde olursa olsun, güzeldir. Üretkendir, faydalıdır, çoğaltıcıdır. Bir sokum ekmeği, bir tas yemeği, bir yudum suyu paylaşmasını bilendir. Sevgiyle doğan kadın sevgiyle güzelleşir. Güvenle yaşar, muhabbetle davranır. Emeğini paylaşır. Ve toplum içerisinde yerini en güzel şekilde korur. Dünyanın neresinde, ne şartlarda yaşayan her bir kadının Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.”
Gece lezzetli yemek ve içecekler eşliğinde DJ Ahmet ve Erdan Tatlıses’in müzik dinletisiyle devam etti.

Etiketler: ingiltere , kıyafet balosu , LONDRA
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