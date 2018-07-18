Kışlaya gitmeden dövizli askerlik
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, torba yasayla bu hafta komisyondan, haftaya da TBMM’den geçmesi planlanan bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Dövizle askerlik konusunda yeni bir düzenlemenin Meclise sunulduğunu belirten Yeneroğlu, düzenlemenin, 38 yaş sınırının kaldırılmasını ve uzaktan eğitimi kapsadığını ifade etti.
24 HAZİRAN seçimlerinde verilen sözlerden birini daha uygulamaya geçireceklerini belirten Yeneroğlu, şöyle dedi: “Yurt dışında yaşayıp askerlik yükümlüsü olan 38 yaş üzeri vatandaşlarımız yürürlükteki mevzuata göre bilfiil askerlik hizmetini yerine getirmek durumundalar. Bu kapsamda oturum hakkı veya iş hayatında oluşacak ciddi mağduriyetler nedeniyle ilgili vatandaşlarımız Türkiye’ye gelememektedir. Uzun zamandır çalıştığımız bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek programında sorunun çözüme kavuşturulacağı sözünü vererek, bu hususta düzenleme bekleyen vatandaşlarımızla önemli bir müjdeyi paylaşmıştı.”
EN AZ 3 YIL ŞARTI
“Gerek bu sorun, gerekse meselenin diğer boyutları dikkate alınarak yürürlükte olan dövizle askerlik uygulaması yeniden ele alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda geliştirilen kanun teklifi Meclis’e sevk edilmiştir. Yeni düzenleme dövizle askerlik hizmetinde 38 yaş sınırının kaldırılmasını, ödenecek bedelin 2000 euro olmasını ve yurt dışındaki askerlik yükümlülerin belirlenecek olan kapsam çerçevesinde uzaktan eğitim almalarını içermektedir. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek toplam en az üç yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunan askerlik yükümlüleri bu haktan yararlanabilecektir.”
‘SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ’
“Böylelikle AK Parti olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın temel konularından biri olan dövizle askerlik meselesinde 38 yaş sınırının kaldırılmasına dair sözümüzü yerine getirmiş olacağız. Anavatana yönelik bilginin artması bağlamında değerlendirdiğimizde uzaktan eğitim şartı da vatandaşlarımızın faydasına olacak bir husustur. Yeni düzenleme, kanun teklifimizin Meclis’te yasalaşmasının ardından uygulamaya geçecektir.”
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