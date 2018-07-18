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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraf: Arşiv
18.07.2018 - 19:02, Son Güncelleme:

Kışlaya gitmeden dövizli askerlik

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Kışlaya gitmeden dövizli askerlik

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, torba yasayla bu hafta komisyondan, haftaya da TBMM’den geçmesi planlanan bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Dövizle askerlik konusunda yeni bir düzenlemenin Meclise sunulduğunu belirten Yeneroğlu, düzenlemenin, 38 yaş sınırının kaldırılmasını ve uzaktan eğitimi kapsadığını ifade etti.

24 HAZİRAN seçimlerinde verilen sözlerden birini daha uygulamaya geçireceklerini belirten Yeneroğlu, şöyle dedi: “Yurt dışında yaşayıp askerlik yükümlüsü olan 38 yaş üzeri vatandaşlarımız yürürlükteki mevzuata göre bilfiil askerlik hizmetini yerine getirmek durumundalar. Bu kapsamda oturum hakkı veya iş hayatında oluşacak ciddi mağduriyetler nedeniyle ilgili vatandaşlarımız Türkiye’ye gelememektedir. Uzun zamandır çalıştığımız bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek programında sorunun çözüme kavuşturulacağı sözünü vererek, bu hususta düzenleme bekleyen vatandaşlarımızla önemli bir müjdeyi paylaşmıştı.”

Kışlaya gitmeden dövizli askerlik
Mustafa Yeneroğlu

EN AZ 3 YIL ŞARTI
“Gerek bu sorun, gerekse meselenin diğer boyutları dikkate alınarak yürürlükte olan dövizle askerlik uygulaması yeniden ele alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda geliştirilen kanun teklifi Meclis’e sevk edilmiştir. Yeni düzenleme dövizle askerlik hizmetinde 38 yaş sınırının kaldırılmasını, ödenecek bedelin 2000 euro olmasını ve yurt dışındaki askerlik yükümlülerin belirlenecek olan kapsam çerçevesinde uzaktan eğitim almalarını içermektedir. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek toplam en az üç yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunan askerlik yükümlüleri bu haktan yararlanabilecektir.”

‘SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ’
“Böylelikle AK Parti olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın temel konularından biri olan dövizle askerlik meselesinde 38 yaş sınırının kaldırılmasına dair sözümüzü yerine getirmiş olacağız. Anavatana yönelik bilginin artması bağlamında değerlendirdiğimizde uzaktan eğitim şartı da vatandaşlarımızın faydasına olacak bir husustur. Yeni düzenleme, kanun teklifimizin Meclis’te yasalaşmasının ardından uygulamaya geçecektir.”

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