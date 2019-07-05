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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
05.07.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Kışla karantinaya alındı, helikopterler askerleri hastaneye taşıdı

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Kışla karantinaya alındı, helikopterler askerleri hastaneye taşıdı

İsviçre’nin başkenti Bern’deki bir askeri kışlada 50 asker, şiddetli acı, ishal, kusma ve baygınlıktan dolayı helikopterlerle hastaneye kaldırıldı. Ordu soruşturma başlattı, kışla karantinaya alındı.

İSVİÇRE’nin başkentindeki ‘Jassbach BE’ adlı kışlada dün akşam saatlerinde 50 asker, ishal, kusma ve şiddetli acı rahatsızlıkları yaşarken bazı askerler baygınlık geçirdi. Kışlaya gelen helikopterler ve ambulanslar, askerleri hastanelere taşıdı.

HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ
İsviçre Federal Savunma Bakanlığı, askerlerin şiddetli acı çektiğini, 35 askerin hastanelerden taburcu edildiği, 15 askerin de tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Askeri kışlanın karantina altına alındığı da belirtilen açıklamada, rahatsızlığın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.
Gıda hijyen müfettişleri ile diğer ilgili birimler, soruşturma başlattı.

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