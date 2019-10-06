Kıskanç sevgili 5 kişiyi katletti
Avusturya’nın gözde kayak merkezi Kitzbühel’de cumartesi gününü pazara bağlayan gece aynı aileden 5 kişi öldürüldü.
AVUSTURYA polisinin verdiği bilgiye göre, 25 yaşındaki bir genç, kıskançlık nedeniyle Kitzbühel’de yaşayan kız arkadaşının ve ailesinin yaşadığı eve gitti. Kız arkadaşını, annesini, babasını ve iki erkek kardeşini silahla öldüren genç daha sonra polise teslim oldu. Polisin cinayetin gerçekleştiği evde incelemelerinin sürdürdüğü, 25 yaşındaki zanlının ise gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Klaus Winkler, “Kitzbühel’de daha önce böyle bir trajedi yaşanmadı” ifadelerini kullandı.
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