Kişiye özel, el yapımı bisiklet dönemi
Almanya’nın Friedrichshafen kentindeki Eurobike Bisiklet Fuarı’na katılan Türk firmaların ürettikleri çift taraflı, hem gösteri bisikleti hem de normal bisiklet olarak kullanılabilen, ölçüsü ve boyası kişiye özel üretilen bisikletler büyük ilgi gördü.
TÜRKİYE’de de bisiklete ilginin her geçen gün artmasıyla yerli firmalar, kişiye özel bisiklet üretmeye başladı.
Friedrichshafen’daki Eurobike Bisiklet Fuarı’nda sergilenen ve büyük ilgi gören yerli bisikletleri tanıtan BİSAN Genel Müdürü Ali Orçun Bal, kişiye özel bisikletlerin, kullanıcının ölçüsüne göre en ideal şekilde tasarlandığını belirterek tasarım ve üretimin tamamen kendilerine ait olduğunu söyledi. Bal, “Bu bisikletlerin sele borusu yok. Kişiye özel ölçüler temel alınarak sabit sele borusuyla üretiliyor. Boyasını da kişiye özel yapıyoruz. Kişi kendi tasarımıyla da gelip hayalindeki bisikleti yaptırabilir” dedi.
ÖZEL GÖBEKLERE SAHİPLER
Kişiye özel bisikletlerin el yapımı olduğunu da dikkati çeken Bal, “Bu bisikletler özel göbeklere sahip ve bu yüzden çift taraflı da kullanılabiliyorlar. İsterseniz gösteri bisikleti olarak kullanabilirsiniz. Jantı çıkarıp ters çevirdiğinizde ise normal bisiklet gibi de kullanabiliyorsunuz” bilgilerini verdi.
Bal, bu bisikletlerin normalde çok pahalı olduğuna işaret ederek, yabancı markalara çok para ödeneceğine aynı kalitedeki özel bisikletleri daha uygun fiyatlarla bulabileceklerini söyledi.
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