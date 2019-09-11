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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
11.09.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Kişiye özel, el yapımı bisiklet dönemi

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Kişiye özel, el yapımı bisiklet dönemi

Almanya’nın Friedrichshafen kentindeki Eurobike Bisiklet Fuarı’na katılan Türk firmaların ürettikleri çift taraflı, hem gösteri bisikleti hem de normal bisiklet olarak kullanılabilen, ölçüsü ve boyası kişiye özel üretilen bisikletler büyük ilgi gördü.

TÜRKİYE’de de bisiklete ilginin her geçen gün artmasıyla yerli firmalar, kişiye özel bisiklet üretmeye başladı.

Friedrichshafen’daki Eurobike Bisiklet Fuarı’nda sergilenen ve büyük ilgi gören yerli bisikletleri tanıtan BİSAN Genel Müdürü Ali Orçun Bal, kişiye özel bisikletlerin, kullanıcının ölçüsüne göre en ideal şekilde tasarlandığını belirterek tasarım ve üretimin tamamen kendilerine ait olduğunu söyledi. Bal, “Bu bisikletlerin sele borusu yok. Kişiye özel ölçüler temel alınarak sabit sele borusuyla üretiliyor. Boyasını da kişiye özel yapıyoruz. Kişi kendi tasarımıyla da gelip hayalindeki bisikleti yaptırabilir” dedi.

Kişiye özel, el yapımı bisiklet dönemi

ÖZEL GÖBEKLERE SAHİPLER
Kişiye özel bisikletlerin el yapımı olduğunu da dikkati çeken Bal, “Bu bisikletler özel göbeklere sahip ve bu yüzden çift taraflı da kullanılabiliyorlar. İsterseniz gösteri bisikleti olarak kullanabilirsiniz. Jantı çıkarıp ters çevirdiğinizde ise normal bisiklet gibi de kullanabiliyorsunuz” bilgilerini verdi.
Bal, bu bisikletlerin normalde çok pahalı olduğuna işaret ederek, yabancı markalara çok para ödeneceğine aynı kalitedeki özel bisikletleri daha uygun fiyatlarla bulabileceklerini söyledi.

Kişiye özel, el yapımı bisiklet dönemi

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