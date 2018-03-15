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Kısa hayatında çok güzel şeyler yapmıştı

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
15.03.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

İngiltere’deki Türk toplumunun yakından tanıdığı Yahyalar ailesinin kızı Güley Yahyalar (46) geçirdiği beyin kanaması sonrası kurtarılamadı.

Kısa hayatında çok güzel şeyler yapmıştıSONAY - Neyran Yahyalar çiftinin küçük kızı olan ortopedik engelli Güley Yahyalar, 2 Mart günü rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. İlk önce Princess Royal Üniversite Hastanesi’ne kaldırılan Yahyalar, buradan Kin’s College Hastanesine nakledildi. Beyin kanaması teşhisi konulan Yahyalar, burada ameliyat edildi. Ameliyet sonrası bir defa gözlerini açtı ancak durumu sonraki günlerde ağırlaştı ve çarşamba akşamı hayatını kaybetti.

Güley Yahyalar, dört yıl önce çok sevdiği babasını kaybettikten sonra, aile bağlarını konu alan ve annesinin adını taşıyan ‘Neyran’ adıyla bir kitap yazmıştı.
Kitabın satışından elde ettiği geliri ortopedik engellilere yardım toplamak üzere düzenlediği kampanyalarda kullanan Yahyalar, sanatçı Bahar Gökhan ile birlikte de ‘El Vereceksen Gel’ adlı proje yaparak, televizyon ekranlarından engellilere destek çağrıları yapmıştı.
Güley Yahlayar, Kıbrıs’ta merhum babası Sonay Yahyalar’ın yanına defnedilecek.

Kısa hayatında çok güzel şeyler yapmıştı

Etiketler: Güley Yahyalar , ingiltere , Neyran Yahyalar
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