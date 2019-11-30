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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
30.11.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

‘Kış’ deyip sporu ihmal etmeyin!

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‘Kış’ deyip sporu ihmal etmeyin!

Beslenme uzmanı Aslı Demirel, kış aylarında kontrolsüzce kilo almak istemeyenlere tavsiyelerde bulundu: “Formunuzu korumak için dengeli beslenme ve düzenli egzersiz çok önemli.”

BERLİN’de beslenme konusunda hem şirketlere brifingler veren hem de bireysel danışmanlık yapan beslenme uzmanı Aslı Demirel, “Günümüzde herkes sağlıklı beslenmenin peşinde. Herkesin dilinde ‘diyet’, ‘zayıflama’, ‘kilo verme’ gibi kelimeler var. Tüm bu kavramları insanlar hayatından çıkarabilir. Ve formda kalabilir. Bunun için sihirli kelimeler ‘dengeli beslenme ve düzenli egzersiz’ diyorum” dedi.

‘Kış’ deyip sporu ihmal etmeyin

MUTLULUK HORMONUNU HAREKETE GEÇİRİN!
Demirel, “Soğuyan hava nedeniyle kış aylarında beslenme daha önemli hale geliyor. Bağışıklık sistemini koruyan ceviz ve badem gibi kuruyemişler yenmeli. Günlerin kısalması nedeniyle depresyon halleri daha sık ortaya çıkabiliyor. Bunun için mutluluk hormonunu harekete geçiren gıdalar tüketilmeli. Vücut direncini artıran ve hastalıklarla mücadele eden C vitamini bol alınmalı. Taze meyve ve sebze tüketilmeli. Elma, portakal, greyfurt, kivi ve benzeri meyveleri günde iki porsiyon yemeli. Meyvenin posasıyla yenmesinin vücuda yararı çok büyük” dedi.

‘Kış’ deyip sporu ihmal etmeyin

‘KAHVALTI OLMAZSA OLMAZ’
Kışın öğünlere dikkat edilmesini de söyleyen Demirel, “Kış aylarında kahvaltı ihmale gelmez. Her gün kahvaltı yaparak dinç bir vücuda sahip olmak mümkün. Bol bitkisel protein içeren baklagiller sofradan eksik edilmemeli. Kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi besinlerin tüketilmesinin yararları büyük. Bu yemekler sulu olduğu için de faydalı” dedi.

‘VÜCUT ISISI İÇİN SU İÇİN’
Kış aylarında su tüketiminin de ihmal edildiğine işaret eden Demirel “Hem yaz hem kış aylarında su tüketimini maksimum seviyede tutmalı. Kışın vücut ısısını dengede tutma için yeteri miktarda su tüketmek gerekir. Sebzeleri posasıyla tüketmek bağırsakların iyi çalışmasını ve sindirimi kolaylaştırıyor” diye konuştu. Sporun önemine değinen Demirel “Kış aylarında havaların soğuk olmasını veya yağışı gerekçe göstererek sakın spor yapmayı ihmal etmeyin. Hem sağlıklı bir kış geçirmek hem de zinde ve diri bir vücut için spor lazım. Kış ayları sona erdiğinde baharda aşırı kilolardan şikayet etmek istemeyenler sporunuzu düzenli yapın” önerisinde bulundu.

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