Kırmızı çantada zencefilli Noel çörekli liderler zirvesi

ALMANYA’nın merakla beklediği koalisyonun devamını belirli şartlara bağlayan SPD’nin yeni liderleriyle ilk koalisyon zirvesi dün akşam gerçekleşti. ‘Koalisyon Komisyonu’ hükümet ortağı SPD’nin yeni eş başkanlarıyla ilk kez Berlin’de toplandı. Hükümetin küçük ortağı CSU lideri Markus Söder, toplantıya memleketi Nürnberg’in meşhur zencefilli Noel çöreğiyle geldi. Söder’in üç kutu orijinal Nürnberg Noel çöreğini kırmızı çanta içinde getirmesi SPD’ye “Noel öncesi iyi bir izlenim bırakmak, zirvenin tanışma havası içinde geçmesini istiyoruz” mesajı taşıyordu. SPD’nin yeni eş başkanları Saskia Esken ve Norbert Walter Borjans ise zirveye sıcak bir havada geçmesi anlamında zencefilli çay getirdi.

KONULAR ERTELENDİ

SPD’nin yeni eş başkanları önceki açıklamalarında koalisyonun devamını yeni müzakerelerden çıkacak sonuçlara bağlamışlardı. Bunların başında büyük yatırımlara gidilmesi, sosyal dengenin sağlanması, iklimi korumak için daha yoğun önlemler ve asgari ücretin artırılması talepleri geliyordu. Ancak zirvede bu tartışmalı konular gündeme gelmedi. 1.5 saat süren görüşmeden sonra liderler ortak bir açıklama da yapmadı. Zirve sonunda sadece ‘Koalisyon Komisyonu’nda iç ve dış politik sorunlar üzerine fikir alışverişi iyi bir atmosfer içinde geçti” denildi. Toplantıda sadece genel konuların ele alındığı belirtildi. SPD eş başkanları da ‘Hemen uyum sağladılar’ yorumlarına mahal vermemek için, ortaklarına çok yakın durmamaya özen gösterdi.

KOALİSYON TEHLİKEDE Mİ?

CSU lideri Söder, koalisyonun devamını tehlikede görüyor musunuz sorusunu “Bu koalisyonda her şeyin mükemmel olduğuna inanmıyorum. Daha çok çalışmamız gerekir” diye yanıtladı. Tartışmalı konular ocak ayı sonunda yapılacak koalisyon zirvesine ertelendi. Koalisyonun geleceği SPD’nin yeni yılın ilk dört ay içinde alacağı tavıra bağlı. Koalisyonun dağılması ve erken seçime gidilmesi temmuz ayından önce gerekiyor. Almanya 1 Temmuz’dan itibaren AB dönem başkanlığını devralacak. Dönem başkanlığı sırasında hükümetin dağılması ve erken seçim mümkün görünmüyor.