‘Kırk yılda kırk adım geldim sana, Sen hâlâ bir adım gelmedin bana’

BERLİN’de uzun yıllar öğretmenlik yapan İsmail Gökmen ‘İnsanlar’ adlı kitabında topladığı şiirlerini okudu. Annesine yazdığı şiiri okurken duygulanan Gökmen’in Türkiye’yi anlatan ‘Birlik’ şiiri ise büyük beğeni aldı. İstek üzerine şiiri ikinci kez okuyan Gökmen, davetlilere, “Şiir yazın. Annenize şiir yazın. Üç kalem ve üç defter satın alın. Bir defter ve bir kalemi mutfağa, birini yatak odasına ve birini de oturma odasına koyun. Her zaman şiir yazın” dedi. Gökmen, yıllarca Türkiye’ye ve oradaki sevdiklerine ilişkin çektikleri hasreti de anlattı. Berlin’de eğitim alanında önemli çalışmalar yürüten ve birçok sivil toplum örgütünün kuruculuğunu ve başkanlığını da yapan Ertekin Özcan ise gecede ‘Emek Göçmenleri’ adlı kitabından şiirler okudu.

İsmail Gökmen

‘TAHTA BAVULLA YOLA ÇIKTIM’

Berlin’in renkli simalarından Cengiz Gömüsay ise hem şiir okudu hem de saz çalıp, türküler söyledi. Zaman zaman anılarını da anlatan Gömüsay, esprili anlatımıyla davetlilere keyifli anlar yaşattı. Ruhi Su ve Zülfü Livaneli’nin türkülerini çalıp, söyleyen Gömüsay’a davetliler de eşlik etti. 1964’te tahta bavuluyla Sirkeci’den trene binip Almanya’ya geldiğini söyleyen Gömüsoy, anılarını şu sözlerle anlattı: “Sirkeci Garı’ndan tren hareket edince hasret de başladı. Tren surların arasından daha çıkmadan, umut dolu genç bir delikanlı olan Cengiz şiirlerini yazdı. Umut temalı başlayan şiirler, sonra aşk, hasret, isyan, alın teri ve sevgi temasına büründü. Hâlâ da devam ediyor.”

Cengiz Gömüsay

‘MÜNTEFERING’İ DİNLERKEN YAZDIM’

“Almanya’da sabah erken saatlerde vardiya almak için acele edip 1967 yılında ayağını kıran yağız Türk işçisinin duygusunu kâğıda döktüm. Göçün 40’ıncı yılında dönemin Almanya Başbakan Yardımcısı Franz Müntefering ilk kuşak temsilcileri olarak bizi davet etti. Bize, uzun uzun bir konuşma yaptı. Uyum sağlamamızın önemini hatırlatan nutuktan sonra da emeğimizin karşılığı olarak bir plaket verdi. Onu dinlerken şimdi okuyacağım şiiri yazdım. Bizden hep istediler. Hep fedakârlığı bizden beklediler. Bir adım da kendilerinin atması gerektiği akıllarına gelmedi.”

Cengiz Gömüsay’ın Başbakan Yardımcısı Franz Müntefering konuşurken yazdığı ‘uyum’ konulu şiir: