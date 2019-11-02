Kırgın rakiplerin intikam atağı

CDU Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Mike Mohring, yıllarca partinin genel başkanlığını yapan Başbakan Angela Merkel’in ağırlığını koyup tüm emeklilere daha yüksek maaş ödenmesini içeren ‘Temel Emeklilik Yasası’nı hayata geçirmediği için seçmenlerinin kendilerine sırt döndüğünü söyledi.

Yani bir yerde Thüringen’de seçimleri Merkel yüzünden kaybettiklerini ima etti.

Seçimlerin ertesi günü Merkel’in ‘içteki eski düşmanları’ olarak bilinen Friedrich Merz ile Roland Koch, medya kanalıyla saldırıya geçtiler.

Yani bir yerde intikam almak için atağa kalktılar.

2000-2002 yılları arasında CDU ile ‘kardeş parti’ olarak nitelenen Hıristiyan Sosyal Birlik Parti’nin (CSU) Federal Meclis Grup Başkanlığı’nı yapan Friedrich Merz, o dönemde partinin genel başkanı olan Merkel’in o görevi de üstlenmesi üzerine devre dışı kalmanın acısını belli ki aradan yıllar geçtiği halde hâlâ unutamamıştı.

2009 yılında aktif politikayı bırakarak Almanya’nın önde gelen bazı şirketlerine danışmanlık yapan ve geçen yıl aralık ayında aday olduğu halde Annegret Kram-Karrenbauer’e CDU Genel Başkanlığını kaptıran Friedrich Merz, Thüringen yenilgisinden sonra Merkel’e yüklendi.

Merkel’in liderlik vasfı olmadığını söyledi.

Şu andaki CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinin sergilediği görüntünün ‘tam bir felaket’ olduğunu söyledi.

Düzenli göç, asgari ücretin yasalarla belirlenmesi ve kira artışının engellenmesi konusunda Başbakan Merkel’i gerekeni yapmamakla suçladı.

Hatta, “Bu yönetim biçimiyle Almanya’da iki yıl daha böyle gitmez” diyerek dolaylı bir biçimde Başbakan Merkel’i görevi bırakmaya davet etti.

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Merz’le birlikte 1999-2010 yılları arasında Hessen Eyalet Başbakanı olarak görev yapan CDU’lu Roland Koch da sahneye çıktı.

2009 yılındaki genel seçimlerde aklından CDU/CSU’nun başbakan adayı olmayı geçiren, ancak Angela Merkel’in ağırlığını koymasıyla devre dışı kalan ve 2010 yılında aktif politikaya veda ederek Almanya’nın önde gelen inşaat şirketinden birinin başına geçen Roland Koch, Thüringen yenilgisinin tüm suçunu Merkel’e yükledi.

1999 yılındaki Hessen Eyalet Parlamentosu seçimleri öncesi Gerhard Schröder başbakanlığındaki SPD-Yeşiller koalisyonun ‘Çifte Vatandaşlık Yasası’na karşı imza kampanyası başlatan ve “Türklere karşı nerede imza atılıyor?” diye insanları sokaklara döken Koch, Merkel’i ‘cesaretsiz ve vizyonsuz’ olmakla suçladı.

“Almanya’nın, ülkenin her yerini dolaşıp, politik hedeflerini anlatacak bir başbakana ihtiyacı var” diyerek bir yerde Merkel’i vatandaşlardan uzaklaşmakla suçladı.

“CDU, Almanya’nın ve Avrupa’nın sınırlarının korunmasından yana olmalı. Hiçbir demokraside seçmenler partilerinin bu konuda pes etmesini affetmez” dedi.

Belli ki, Angela Merkel’in Suriyeli sığınmacılara Almanya’nın kapılarını açmasının ‘büyük bir hata’ olduğunu söylüyordu.

Evet, görülüyor ki Roland Koch da, Merkel’in kendisini devre dışı bırakmasını bir türlü unutamamıştı.

Kabullenememişti de.

Belli ki, Roland Koch da intikam peşindeydi.

Yıllar sonra o da intikam almak istiyordu Merkel’den.

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Friedrich Merz’in ‘yeteneksiz’, Roland Koch’un ‘cesaretsiz ve vizyonsuz’ dedikleri Angela Merkel, tam 14 yıldır Almanya Başbakanı olarak görev yapmaktadır.

Angela Merkel, dünyanın çeşitli kesimlerinde takdir edilen ve kabul gören politikacıların başında gelmektedir.

Angela Merkel, Almanya’da en çok sempati duyulan, en çok değer verilen politikacılar sıralamasında, yıllardır ilk sırayı kimseye bırakmamaktadır.

Evet, CDU 2014 yılından beri yapılan eyalet ve genel seçimlerin 14’ünde oy kaybetmiş ve 4’ünde oy oranını artırmıştır.

Ama ‘tek suçlu’ Angela Merkel değildir.

Bunu hiç şüphesiz intikam peşinde koşan Friedrich Merz de Roland Koch da bilmektedir.

Hem de bal gibi.

Ama belli ki intikam hırsı ağır basmaktadır.