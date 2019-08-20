Kiracıya bir iyi haber de mahkemeden: ‘Kira freni’ anayasaya uygun

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKiracıya bir iyi haber de mahkemeden: ‘Kira freni’ anayasaya uygun
GeriAvrupa Kiracıya bir iyi haber de mahkemeden: ‘Kira freni’ anayasaya uygun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
20.08.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Kiracıya bir iyi haber de mahkemeden: ‘Kira freni’ anayasaya uygun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kiracıya bir iyi haber de mahkemeden: ‘Kira freni’ anayasaya uygun

Berlin’de evini yüksek fiyata kiraya veren bir ev sahibi, hükümetin hayata geçirdiği ‘kira freni’ uygulaması kapsamında aldığı yüksek kira farkını kiracısına geriye dönük ödemek zorunda kalınca soluğu Anayasa Mahkemesi’nde aldı. Yüksek mahkeme de ‘kira freni’nin anayasaya aykırı olmadığına hükmederek kiracıları sevindiren bir karara imza attı.

FEDERAL Anayasa Mahkemesi, kiraların fahiş şekilde arttırılmasını önlemek için hayata geçirilen ‘kira freni’ uygulamasının anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. Yüksek mahkeme kararını, Berlinli bir evsahibinin başvurusu üzerine aldı. Evini yüksek fiyata kiraya verdiği için kiracısına geriye dönük kira farkını geri ödemek zorunda kalan evsahibi, uygulamanın durdurulması için yüksek mahkemeye başvurmuştu. 

Anayasa Mahkemesi konuyu görüşüp başvuruyu ret etti. Yüksek mahkeme, 2015 yılında hayata geçirilen uygulamanın kira sözleşmelerinin serbestliğine ve genel eşitlik ilkesine aykırı olmadığına hükmetti.

Kiracıya bir iyi haber de mahkemeden: ‘Kira freni’ anayasaya uygun

UYGULAMA NE İÇERİYOR
Kira artışlarının durdurulamaması nedeniyle harekete geçen hükümet, 2015 yılında kaldığı kararla kiraların hızlı artışına sınırlama getirmişti. Kira freni adı altında başlatılan uygulama, talebin yüksek olduğu bölgelerde kira bedellerinin keyfi artırılamayacağını, arz ve talebin kiraların bedelini belirleyemeyeceğini ve yeni kiraya verilen konutların bedelinin ortalama kiraların üzerinde olamayacağını, boşalan evlerin de yeni kiracılara en fazla yüzde 10 artışla kiralanabileceğini içeriyor.

2025’E KADAR UZATILDI
Hükümet uygulamayı pazar günü geç saatlerde 2025 yılına kadar uzatma kararı aldı. Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar ile hükümet de rahat nefes aldı. Hükümetin 2025 yılına kadar uzattığı uygulamada ayrıca evini pahalı kiraya veren evsahipleri kira farkını 30 ay geriye dönük şartıyla iade etmeyi de içeriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Kiracıya bir iyi haber de mahkemeden: ‘Kira freni’ anayasaya uygun
Sigortadan para almak için 7 yılda 14 kaza yapmış
Lunaparkta gamalı haca benzeyen oyun makinesi tepki çekti
Başbakan Müller boşandı