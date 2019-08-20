Kiracıya bir iyi haber de mahkemeden: ‘Kira freni’ anayasaya uygun
Berlin’de evini yüksek fiyata kiraya veren bir ev sahibi, hükümetin hayata geçirdiği ‘kira freni’ uygulaması kapsamında aldığı yüksek kira farkını kiracısına geriye dönük ödemek zorunda kalınca soluğu Anayasa Mahkemesi’nde aldı. Yüksek mahkeme de ‘kira freni’nin anayasaya aykırı olmadığına hükmederek kiracıları sevindiren bir karara imza attı.
FEDERAL Anayasa Mahkemesi, kiraların fahiş şekilde arttırılmasını önlemek için hayata geçirilen ‘kira freni’ uygulamasının anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. Yüksek mahkeme kararını, Berlinli bir evsahibinin başvurusu üzerine aldı. Evini yüksek fiyata kiraya verdiği için kiracısına geriye dönük kira farkını geri ödemek zorunda kalan evsahibi, uygulamanın durdurulması için yüksek mahkemeye başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi konuyu görüşüp başvuruyu ret etti. Yüksek mahkeme, 2015 yılında hayata geçirilen uygulamanın kira sözleşmelerinin serbestliğine ve genel eşitlik ilkesine aykırı olmadığına hükmetti.
UYGULAMA NE İÇERİYOR
Kira artışlarının durdurulamaması nedeniyle harekete geçen hükümet, 2015 yılında kaldığı kararla kiraların hızlı artışına sınırlama getirmişti. Kira freni adı altında başlatılan uygulama, talebin yüksek olduğu bölgelerde kira bedellerinin keyfi artırılamayacağını, arz ve talebin kiraların bedelini belirleyemeyeceğini ve yeni kiraya verilen konutların bedelinin ortalama kiraların üzerinde olamayacağını, boşalan evlerin de yeni kiracılara en fazla yüzde 10 artışla kiralanabileceğini içeriyor.
2025’E KADAR UZATILDI
Hükümet uygulamayı pazar günü geç saatlerde 2025 yılına kadar uzatma kararı aldı. Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar ile hükümet de rahat nefes aldı. Hükümetin 2025 yılına kadar uzattığı uygulamada ayrıca evini pahalı kiraya veren evsahipleri kira farkını 30 ay geriye dönük şartıyla iade etmeyi de içeriyor.
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