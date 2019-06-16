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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAF: DPA
16.06.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Kira artışını önleyecek sosyal konut yapımı beklenenin altında kaldı

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Kira artışını önleyecek sosyal konut yapımı beklenenin altında kaldı

Almanya’da kira artışının önüne geçmek için hükümetin sunduğu desteğe rağmen beklenen sayıda sosyal konut yapılamadı. Ülkede yıllık ihtiyaç duyulan sosyal konut sayısı 80 binken inşaatı tamamlanan konut sayısı 27 bin 40’ta kaldı.

EYALET ve federal hükümet geçen yıl sosyal konutlar için yaklaşık bir milyar 500 milyon Euro’luk bir destek sundu. Hükümetlerin verdiği parayla 27 bin 40 yeni konut üretilirken, geri kalan para ise binaların tamiratı ve restorasyonu için kullanıldı. Yeni yapılan konutların eyaletlere göre dağılımı da büyük farklılıklar oluşturuyor. Mecklenburg Vorpommern eyaletinde sadece 68 yeni sosyal konut yapılırken, Saksonya Anhalt’ta bu rakam 20’de kaldı.

BERLİN’DE 3 BİN KONUT
Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinden her birinde 6 binden fazla yeni sosyal konut dar gelirlilerin kullanımına sunuldu. Ev kiraların hızla yükseldiği Berlin ve Hamburg şehirlerinin her birinde ise üçer bin konut tamamlandı. Muhalefet partileri federal hükümetin sosyal konut politikasını eleştirirken, Federal İçişleri ve İskan Bakanı Horst Seehofer, eleştirilere “Sosyal konut sorunu ağırlıklı olarak eyalet hükümetlerinin sorumluluğundadır” cevabını verdi.

 

 

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