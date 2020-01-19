Kira artışı önlenemiyor

BAŞKENT Berlin’de ev sahipleri on yılda kiralara yüzde yüz zam yaptı. 2009’da Berlin’de bir evin ortalama kirası metrekare başına 5 Euro 60 Cent iken, bu rakam 2019’da 11 Euro 40 Cent’e çıktı. Artış da yüzde 104 olarak ortaya çıktı. Almanya genelinde kiraları değerlendiren bir emlak sitesi, Münih’in ise en pahalı şehir olduğunu açıkladı. Münih’te evlerin metrekaresi ortalama 17 Euro 70 Cent’ten kiraya veriliyor. Almanya’nın Chemnitz kenti kiraların en düşük olduğu şehir. Burada metrekareye ev sahipleri 5 Euro 10 Cent istiyor. 2009’da bu kentte evlerin kira bedeli metrekare başına 4 Euro 60 Cent’ti. Son 10 yılda kiraların düştüğü tek şehir ise Rostock oldu. Almanya’nın kuzeydoğusunda yer alan kentte ev kiraları yüzde 5 oranında düştü. Metrekare başına 6 Euro 60 Cent olan kira bedeli, 6 Euro 30 Cent’te geriledi.