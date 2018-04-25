Kipaya takke ile destek
Berlin’de ‘kipa’ takan bir gencin saldırıya uğramasını ardından Berlin Yahudi Cemiyeti’nin düzenleyeceği ‘Berlin Kipa Takıyor’ adlı etkinliğe, İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) de destek verdi. IGMG, dayanışma için Müslümanları ‘takkelerini takmaya’ davet etti.
IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş, bu konuda yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Berlin’de kipa takan bir gence yapılmış olan saldırı bizi oldukça üzdü. İnsanlara dinî aidiyeti veya etnik kökeni nedeniyle saldırıda bulunanların toplumumuzda yeri yoktur. Çoğulculuk ve çeşitlilik toplumumuzu şekillendiren en önemli unsurlardır ve bu böyle de kalacaktır. Toplumun tamamı olarak hepimizin ırkçılara ve ırkçılığa karşı durması gerekmektedir. Irkçılığın kim tarafından veya kime karşı yapıldığının bir önemi yoktur. Kipa veya başörtüsü taktığı için bir insana saldıran kişi, kamuda dini yaşamın yasaklanmasını istiyor demektir. Buna izin verilmesi mümkün değildir.”
Bekir Altaş
EN ÇOK BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR
“İşte IGMG bu sebeple Berlin Yahudi Cemaati’nin aksiyonunu destekliyor ve Müslümanları dayanışmanın bir göstergesi olarak aksiyon günü takkelerini takmaya çağırıyor.
Sokak ortasında sataşmalara ve hakaretlere maruz kalmanın ne demek olduğunu biz Müslümanlar maalesef gayet iyi bilmekteyiz. Hatta fiziki saldırıların da gün geçtikçe arttığı herkesin malumudur. Bilhassa başörtülü kadınlar bu saldırılardan en fazla nasibini alan kesimdir. Kim bir başkasına inancı dolayısıyla saldırma hakkını kendinde görüyorsa, toplumumuzun tepkisini hissetmelidir. Failin İslam düşmanlığı, antisemitizm veya başka türlü bir ırkçı motivasyonla bu suçu işlemesi arasında bir fark yoktur. Bunlar toplumun tamamına karşı işlenmiş, toplumsal huzuru hedef alan saldırılardır.”
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