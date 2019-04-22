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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
HAMBURG
22.04.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Kin ve nefrete inat ‘Hayat Bayram Olsa’

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Kin ve nefrete inat ‘Hayat Bayram Olsa’

Hamburg’daki 2. Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivalinde Sri Lanka’daki korkunç saldırıda katledilenler anıldı. Festivalde sahne alan Hamburg Klasik Türk Müziği Korosu, konseri kin ve nefrete inat kardeşlik mesajları veren ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısıyla noktaladı.

HAMBURG’da 28 Nisana kadar devam edecek olan ‘2. Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali’nde, Sri Lanka’da gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı. Hamburg Klasik Türk Müziği Korosu konseri öncesinde festivali düzenleyen Mut Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mahmut Canbay ve koro adına sunumu yapan Belgin İlkin, esef verici saldırıdan duyulan üzüntüyü dile getirdiler. Canbay, “İnsan düşmanlarının kin ve nefretlerine inat, farklı kültürler, etnik kökenler ve inançlar arasında kardeşlik, dostluk köprüleri kurmaya devam edeceğiz. İnsanları ayrıştırmaya çalışanlar hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacak” dedi.

Kin ve nefrete inat ‘Hayat Bayram Olsa’
Mahmut Canbay, Belgin İlkin

Ud üstadı Erol Arslan yönetiminde koro, Hicaz, Muhayyer Kürdi, Nihavend, Segah ve Rast makamında 14 parça seslendirdi. Solistler Recai Karabuğday ‘Bırakma Ellerimi’, Levent Kuzgun ‘Leyla’ ve Belgin İlkin ‘Özlediğim Şarkısın Kulaklarımda’ eserlerini okudu. Koro, ‘Kalenin Bedenleri’ şarkısını ise Türkçe ve Yunanca okuduktan sonra konseri ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısıyla bitirdi.

Kin ve nefrete inat ‘Hayat Bayram Olsa’

Festival kapsamında 27 Nisan perşembe akşamı Mittelweg 11 adresindeki Rudolf-Steiner Haus’da, Meltem Cumbul, Fransız yazar George Sand’ın metinlerini, Viyanalı piyano virtüözü Emre Yavuz’un yorumlayacağı Polonyalı bestekar Frédéric Chopin prelüdleri eşliğinde okuyacak. Bir dönem beraber yaşayan ve sanat çevrelerinde çok farklı kişilikleri nedeniyle ‘zıt çift’ olarak nitelenen Sand ve Chopin, dokuz yıl süren beraberliklerinde birbirlerinin çalışmalarını da etkilediler.

Kin ve nefrete inat ‘Hayat Bayram Olsa’

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