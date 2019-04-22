Kin ve nefrete inat ‘Hayat Bayram Olsa’
Hamburg’daki 2. Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivalinde Sri Lanka’daki korkunç saldırıda katledilenler anıldı. Festivalde sahne alan Hamburg Klasik Türk Müziği Korosu, konseri kin ve nefrete inat kardeşlik mesajları veren ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısıyla noktaladı.
HAMBURG’da 28 Nisana kadar devam edecek olan ‘2. Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali’nde, Sri Lanka’da gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı. Hamburg Klasik Türk Müziği Korosu konseri öncesinde festivali düzenleyen Mut Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mahmut Canbay ve koro adına sunumu yapan Belgin İlkin, esef verici saldırıdan duyulan üzüntüyü dile getirdiler. Canbay, “İnsan düşmanlarının kin ve nefretlerine inat, farklı kültürler, etnik kökenler ve inançlar arasında kardeşlik, dostluk köprüleri kurmaya devam edeceğiz. İnsanları ayrıştırmaya çalışanlar hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacak” dedi.
Mahmut Canbay, Belgin İlkin
Ud üstadı Erol Arslan yönetiminde koro, Hicaz, Muhayyer Kürdi, Nihavend, Segah ve Rast makamında 14 parça seslendirdi. Solistler Recai Karabuğday ‘Bırakma Ellerimi’, Levent Kuzgun ‘Leyla’ ve Belgin İlkin ‘Özlediğim Şarkısın Kulaklarımda’ eserlerini okudu. Koro, ‘Kalenin Bedenleri’ şarkısını ise Türkçe ve Yunanca okuduktan sonra konseri ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısıyla bitirdi.
Festival kapsamında 27 Nisan perşembe akşamı Mittelweg 11 adresindeki Rudolf-Steiner Haus’da, Meltem Cumbul, Fransız yazar George Sand’ın metinlerini, Viyanalı piyano virtüözü Emre Yavuz’un yorumlayacağı Polonyalı bestekar Frédéric Chopin prelüdleri eşliğinde okuyacak. Bir dönem beraber yaşayan ve sanat çevrelerinde çok farklı kişilikleri nedeniyle ‘zıt çift’ olarak nitelenen Sand ve Chopin, dokuz yıl süren beraberliklerinde birbirlerinin çalışmalarını da etkilediler.
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