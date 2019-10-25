Kimin yöneteceğine yaşlılar karar verecek
Almanya’nın Thüringen eyaletinde 1 milyon 700 bin seçmen, 5 yıl görev yapacak yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere bu pazar sandığa gidiyor. Anketlere göre Sol Parti, CDU ve AfD’nin başa baş durumda olduğu eyaleti kimin yöneteceğine 60 yaş üstü 716 bin seçmenin oyları karar verecek.
ALMANYA'nın doğu eyaletlerinden Thüringen'de bu pazar yapılacak seçimlerle eyalet parlamentosunun yeni üyeleri belirlenecek. 2 milyon 100 bin nüfuslu eyalette yaklaşık 1 milyon 700 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Eyalette yaşlı seçmenin çokluğu dikkat çekiyor. 60 yaş üstü seçmen sayısı 716 bin. Bu seçmen grubunun tercihi seçim sonuçlarını büyük oranda belirleyecek. 18 yaşını dolduran ve ilk kez oy hakkı kazanan seçmen sayısı ise 75 bin.
SPD VE YEŞİLLER YÜZDE 10’UN ALTINDA, FDP BARAJA TAKILIYOR
91 milletvekilinin meclise gireceği eyalette oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak ve 18.00'e kadar sürecek. Sandıklar saat 18.00'de açılacak ve oy sayımına başlanacak. 44 seçim bölgesinin bulunduğu eyalette seçmenler 2 oy kullanacak. Oyların ilki direkt adaya, diğeri partiye verilecek. Direkt oylarla 44 milletvekili seçilecek. İkinci oylarla da 47 milletvekili seçilecek. Son yapılan anketlere göre Sol Parti, CDU ve aşırı sağcı parti AfD kafa kafaya durumda. Üç partinin oy oranları anket sonuçlarına göre yüzde 24 ile 28 bandında değişiyor. Kamuoyu yoklamalarına göre Sol Parti sandıktan birinci, CDU ikinci ve AfD de üçüncü parti görünüyor.
5 yıldır Sol Parti ile birlikte koalisyon hükümetinde yer alan SPD ve Yeşiller'in oyu ise anketlere göre yüzde 10'un altında. 5 partinin meclise girmesi beklenirken, FDP’nin yüzde 5 barajının altında kalacağı tahmin ediliyor.
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