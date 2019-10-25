Kimin yöneteceğine yaşlılar karar verecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKimin yöneteceğine yaşlılar karar verecek
GeriAvrupa Kimin yöneteceğine yaşlılar karar verecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
25.10.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Kimin yöneteceğine yaşlılar karar verecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kimin yöneteceğine yaşlılar karar verecek

Almanya’nın Thüringen eyaletinde 1 milyon 700 bin seçmen, 5 yıl görev yapacak yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere bu pazar sandığa gidiyor. Anketlere göre Sol Parti, CDU ve AfD’nin başa baş durumda olduğu eyaleti kimin yöneteceğine 60 yaş üstü 716 bin seçmenin oyları karar verecek.

ALMANYA'nın doğu eyaletlerinden Thüringen'de bu pazar yapılacak seçimlerle eyalet parlamentosunun yeni üyeleri belirlenecek. 2 milyon 100 bin nüfuslu eyalette yaklaşık 1 milyon 700 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Eyalette yaşlı seçmenin çokluğu dikkat çekiyor. 60 yaş üstü seçmen sayısı 716 bin. Bu seçmen grubunun tercihi seçim sonuçlarını büyük oranda belirleyecek. 18 yaşını dolduran ve ilk kez oy hakkı kazanan seçmen sayısı ise 75 bin.

SPD VE YEŞİLLER YÜZDE 10’UN ALTINDA, FDP BARAJA TAKILIYOR
91 milletvekilinin meclise gireceği eyalette oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak ve 18.00'e kadar sürecek. Sandıklar saat 18.00'de açılacak ve oy sayımına başlanacak. 44 seçim bölgesinin bulunduğu eyalette seçmenler 2 oy kullanacak. Oyların ilki direkt adaya, diğeri partiye verilecek. Direkt oylarla 44 milletvekili seçilecek. İkinci oylarla da 47 milletvekili seçilecek. Son yapılan anketlere göre Sol Parti, CDU ve aşırı sağcı parti AfD kafa kafaya durumda. Üç partinin oy oranları anket sonuçlarına göre yüzde 24 ile 28 bandında değişiyor. Kamuoyu yoklamalarına göre Sol Parti sandıktan birinci, CDU ikinci ve AfD de üçüncü parti görünüyor.
5 yıldır Sol Parti ile birlikte koalisyon hükümetinde yer alan SPD ve Yeşiller'in oyu ise anketlere göre yüzde 10'un altında. 5 partinin meclise girmesi beklenirken, FDP’nin yüzde 5 barajının altında kalacağı tahmin ediliyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle