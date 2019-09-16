‘Kim Geldi’yi ayakta alkışladılar!
Frankfurt Gallus Tiyatro sahnesinde usta oyuncu Ayla Algan’ın süpervizörlüğünde, Zeynep Yıldız’ın yazıp yönettiği; Almanya ve Türkiye’de yaşayan oyuncuları bir araya getiren ‘Kim Geldi?’ oyununun yeni sezondaki ilk gösterimi 14 Eylül akşamı Frankfurt Gallus Tiyatro’da yapıldı. Oyunda kahkahalar havada uçuştu.
AYŞE Tunaboylu, Ömer Fırat Köker, Nurten İnan, Çiğdem Spickermann ve Kamil Kellecioğlu’nun rol aldığı oyun, eğlenceli kurgusu ve sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Oyunda; geleneklerine bağlı bir anne ve ona gönülden bağlı oğlu Deniz ile Berlin’de uzun yıllar yaşamış sevgilisi İpek’in düğün günlerinde kendilerini bir entrikanın içinde bulması anlatılıyor.
‘YENİ SEZONDA DA SAHNE ALACAK’
Türkiye’den ve Almanya’dan gelen oyuncular, sahne arkası ekip, yazar ve yönetmen oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandılar. Kamil Kellecioğlu, Tiyatro Frankfurt’un yeni sezondaki çalışmaları hakkında kısa bir açıklama yaptı. 20-29 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin duyurusunu şimdiden yapan Kellecioğlu, ‘Kim Geldi?’ adlı oyunun yeni sezonda da ara ara gösterimlerine devam edeceğinin bilgisini verdi.
TÜRKÇE YARATICI DRAMA EĞİTİMİ
Festival için yepyeni bir oyun için hazırlandıklarını söyleyen Kellecioğlu aynı zamanda Çiğdem Spickermann’ın Almanya’daki çocuklar için düzenlediği Türkçe yaratıcı drama eğitimini tekrar duyurarak, özellikle yurt dışında yaşayan çocuklar ve gençler için Türk dilinin tiyatro aracılığıyla canlı tutulmasının önemini bir kez daha vurguladı.
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