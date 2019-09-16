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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT
16.09.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

‘Kim Geldi’yi ayakta alkışladılar!

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‘Kim Geldi’yi ayakta alkışladılar!

Frankfurt Gallus Tiyatro sahnesinde usta oyuncu Ayla Algan’ın süpervizörlüğünde, Zeynep Yıldız’ın yazıp yönettiği; Almanya ve Türkiye’de yaşayan oyuncuları bir araya getiren ‘Kim Geldi?’ oyununun yeni sezondaki ilk gösterimi 14 Eylül akşamı Frankfurt Gallus Tiyatro’da yapıldı. Oyunda kahkahalar havada uçuştu.

AYŞE Tunaboylu, Ömer Fırat Köker, Nurten İnan, Çiğdem Spickermann ve Kamil Kellecioğlu’nun rol aldığı oyun, eğlenceli kurgusu ve sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Oyunda; geleneklerine bağlı bir anne ve ona gönülden bağlı oğlu Deniz ile Berlin’de uzun yıllar yaşamış sevgilisi İpek’in düğün günlerinde kendilerini bir entrikanın içinde bulması anlatılıyor.

‘Kim Geldi’yi ayakta alkışladılar
‘YENİ SEZONDA DA SAHNE ALACAK’
Türkiye’den ve Almanya’dan gelen oyuncular, sahne arkası ekip, yazar ve yönetmen oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandılar. Kamil Kellecioğlu, Tiyatro Frankfurt’un yeni sezondaki çalışmaları hakkında kısa bir açıklama yaptı. 20-29 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin duyurusunu şimdiden yapan Kellecioğlu, ‘Kim Geldi?’ adlı oyunun yeni sezonda da ara ara gösterimlerine devam edeceğinin bilgisini verdi.

‘Kim Geldi’yi ayakta alkışladılar
TÜRKÇE YARATICI DRAMA EĞİTİMİ
Festival için yepyeni bir oyun için hazırlandıklarını söyleyen Kellecioğlu aynı zamanda Çiğdem Spickermann’ın Almanya’daki çocuklar için düzenlediği Türkçe yaratıcı drama eğitimini tekrar duyurarak, özellikle yurt dışında yaşayan çocuklar ve gençler için Türk dilinin tiyatro aracılığıyla canlı tutulmasının önemini bir kez daha vurguladı.

 

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