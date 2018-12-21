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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
21.12.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

‘Kim Geldi’ kahkahaya boğacak

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‘Kim Geldi’ kahkahaya boğacak

Zeynep Yıldız’ın yazıp yönettiği, süpervizörlüğünü Ayla Algan’ın, genel sanat yönetmenliğini de Kamil Kellecioğlu’nun yaptığı ‘Kim Geldi’ oyununun dünya prömiyeri, 1 Şubat’ta Frankfurt’ta gerçekleşecek.

BİR önceki oyunu ‘Üstü Kalsın’ ile 12 Eylül darbesi nedeniyle ülkeyi terk eden, Türkiye dönüşünde 15 Temmuz darbe girişimini yaşayan bir kişinin başından geçen olayları anlatan Tiyatro Frankfurt, ‘Kim Geldi’ ile seyircisini kahkahaya boğacak.
Türkiye ve Almanya’da yaşayan tiyatrocuları bir araya getiren ‘Kim Geldi’nin provalarının Almanya’da başlayıp Türkiye’de devam ettiği belirtildi. Ayşe Tunaboylu, Nurten İnan, Ömer Fırat Köker, Çiğdem Spickermann, İpek Erdem ve Kamil Kellecioğlu’nun rol aldığı, 1 Şubat 2019’da Frankfurt Gallus Tiyatrosu’nda ilk kez seyirciyle buluşacak.
Oyun, prömiyerin ardından 2 Şubat’ta da aynı salonda izleyicinin karşısına çıkacak. Türkiye’de ise oyunun galası için özel bir gösterim yapılacak. Oyunda Nurten İnan ve İpek Erdem aynı rolü dönüşümlü şekilde oynayacaklar.

İKİ ÜLKE ARASINDA MEKİK DOKUYORUZ
Tiyatro Frankfurt, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de ‘Kim Geldi’ turnesi yapmayı planladığını duyurdu. Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, “İyi bir iş çıkarabilmek için iki ülke arasında mekik dokuyoruz. Bir yandan da 4-14 Nisan 2019 tarihleri arasında yapacağımız Frankfurt Türk Tiyatro Festivali için hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz. Biz insana ve Türkçe’ye katkı için tiyatro yapıyoruz. Seyircilerimizi mutlaka prömiyerimize bekliyoruz” dedi.

 

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