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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
03.02.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

‘Kim Geldi’ kahkahalarla geldi

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‘Kim Geldi’ kahkahalarla geldi

Tiyatro Frankfurt, yeni oyunu ‘Kim Geldi’nin dünya prömiyeri için sahneye çıktı. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir anne ve onun bir dediğini iki etmeyen oğlu ile Berlin’de yetişmiş nişanlısının nikah öncesi yaşadığı olaylar zincirini anlatan oyun, sık sık kahkalarla kesildi. Gördükleri ilgi, yönetmen ve oyuncuları mutlu etti.

FRANKFURT Gallus Tiyatrosu’nda, Zeynep Yıldız’ın Tiyatro Frankfurt için kaleme alıp yönettiği ‘Kim Geldi’ eseri, dünya prömiyerinde büyük alkış aldı. ‘Kim Geldi’nin Ayla Algan’ın süpervizörlüğünde, Kamil Kellecioğlu’nun genel sanat yönetmenliğinde gerçekleşen gösteriminde ünlü tiyatrocu Ayşe Tunaboylu, Nurten İnan, Ömer Fırat Köker, Çiğdem Spickermann, İpek Erdem ve Kamil Kellecioğlu, performansları ile büyük beğeni kazandı.

‘Kim Geldi’ kahkahalarla geldi

İYİ Kİ YOLLARIMIZ KESİŞTİ
Oyun, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir anne ve onun bir dediğini iki etmeyen oğlu ile Berlin’de yetişmiş nişanlısının nikah öncesi yaşadığı olaylar zincirini anlatıyor. Oyunda yer aldığı için mutlululuğunu dile getiren Ayşe Tunaboylu, “İyi ki yollarımız kesişti” derken oyunun yazarı ve yönetmeni Zeynep Yıldız da, “Önemli olan izleyici reaksiyonlarıydı. Oyunda beklentimin de dışında çok tatlı reaksiyonlar aldık. İzleyicinin mutluluğu, oyunu kesecek şekilde kahkahalar atması beni çok mutlu etti” diye konuştu.

‘Kim Geldi’ kahkahalarla geldi

AYLA ALGAN: SANATA DAVET EDİYORUZ
Hasta olması nedeniyle prömiyere katılamayan Ayla Algan, videolu mesajında, “Oyunu sizle birlikte izleyecektim ama hastalandığım için katılamadım. Zeynep Yıldız, bu senin ikinci oyunun. Çok güzel yazdın. İftihar ediyorum seninle. Herkesi sanata evet diyoruz” ifadelerine yer verdi. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu da “Oyunun prömiyerinde bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Buradaki gençlerimize bir nebze Türkiye’deki değerleri taşımak için Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren Ayşe Tunaboylu’nun kapısını çaldık. Bize katıldığı için çok mutluyuz” sözleriyle duygularını paylaştı.

‘Kim Geldi’ kahkahalarla geldi

KOMŞUNUZU DA ALIN FESTİVALE GELİN
Prömiyere eşi Hikmet Karartı ile katılan Başkonsolos Burak Karartı, oyun sonunda yaptığı açıklamada herkesi 4 - 14 Nisan tarihleri arasında yapılacak Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ne katılmaya çağırdı: Festival sırasında da salonları doldurmanızı diliyorum. Hatta dostlarınızı, komşunuzu, arkadaşınızı, Alman dostunuzu da getirip bu keyfe ortak edin. Böylece festivali daha fazla insana ulaştırarak, büyüterek geleceğe taşıyabilelim.”

‘Kim Geldi’ kahkahalarla geldi

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