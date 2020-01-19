‘Kim Geldi’, Ankara’ya gidiyor

OYUNUN yazarı ve yönetmeni Zeynep Yıldız, Almanya’daki izleyicilerinin ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu’nun ısrarıyla ‘Kim Geldi’yi kısa sürede yazdığını anlattı. Oyunda, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan bir annenin oğlunun düğün gününde yaşadıklarının anlatıldığını belirten Yıldız, “Yani kuşak çatışmasını konu alıyor. Ankaralılar bizi yalnız bırakmasın. Ankara’nın sadık bir tiyatro izleyicisi var. Oyun süresince izleyicimizi kucaklayalım ve onlarla birlikte gülelim. Birlikte de gülmek için yazılmış bir oyun” dedi.

‘DOKTOR DA VAR HEMŞİRE DE’

Kellecioğlu da, kendilerini, “Türk yazarların oyunlarını Avrupalı Türklerle buluşturan ve Frankfurt’un Türkçe konuşan tiyatrosu” olarak tanımladıklarını belirtti. Oyunlarında Türkçe ve Almanca üst yazı tekniğini kullandıklarını belirten Kellecioğlu, ekibin içerisinde doktorundan hemşiresine, aşçısından öğrencisine kadar birçok çalışanın olduğunu ve gönüllü olarak bu işi yaptıklarını aktardı. Kellecioğlu, “Biz bu oluşumu kurduktan sonra bizim en büyük avantajımız, Haldun Dormen, Ayla Algan, Tamer Levent, Oya Başar gibi sanatçıların bizim onursal başkanlarımızın olması” dedi.

‘KÖPRÜ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğunun en büyük destekçilerinden biri olduğunu ve onların himayesinde çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Kellecioğlu, şöyle devam etti: “Faaliyetlerimizi sürdürürken de Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı özellikle bizi destekliyor. Devlet Tiyatroları iş birliği ile birçok projeye imza attık. Türkiye-Almanya arasında köprü oluşturmaya devam ediyoruz. Kendi oyunlarımızın yanı sıra başka oyunları da Almanya’ya götürüp oradaki seyircilerimizle buluşturuyoruz. Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki devlet tiyatrolarını Türk ve Alman seyircisiyle buluşturduk.”