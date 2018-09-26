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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA Fotoğraflar: AFP, AP, Reuters
26.09.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

‘Kilise inkar etti, görmezden geldi, örtbas etti; çoğu insan artık bize inanmıyor’

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‘Kilise inkar etti, görmezden geldi, örtbas etti; çoğu insan artık bize inanmıyor’

Katolik Kilisesinin Almanya Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Reinhard Marx, cinsel istimara uğrayan mağdurlardan özür diledi.

MARX, Fulda kentinde üç üniversitenin Almanya’daki Katolik Kilisesindeki çocuk istismarına ilişkin hazırladığı raporun tanıtımında konuştu. İstismar vakalarından utanç duyduğunu ifade eden Marx, “Çok uzun zaman kilise tarafından istismarlar inkar edildi, görmezden gelindi ve örtbas edildi. Bu kabahatten ve verilen acıdan dolayı özür diliyorum” dedi. 
Mağdurlara şimdiye kadar kulak verilmediğini belirten Marx, tüm bu yapılanların sonuçsuz kalmaması gerektiğini kaydetti.
Marx, yaşanan olaylardan dolayı kiliseye güvenin azaldığına işaret ederek, “Çoğu kişi artık bize inanmıyor. Bunu anlayabiliyorum” diye konuştu.

‘1670 PAPAZ KARIŞTI’
Almanya’da 27 piskoposluk bölgesinde 38 binden fazla dosyanın incelendiği raporda, 1946-2014 yıllarında çoğu erkek en az 3 bin 677 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya kondu. Olayların yaşandığı sırada çocukların yarısının en fazla 13 yaşında olduğuna işaret edilen raporda, bu suçlara bin 670 papazın karıştığı kaydedildi.
Olaylarla ilgili birçok dosyanın imha veya maniple edildiği aktarılan raporda, bundan dolayı çoğu olayın karanlıkta kaldığı ve gerçek sayının çok daha fazla olduğu belirtildi.

‘Kilise inkar etti, görmezden geldi, örtbas etti; çoğu insan artık bize inanmıyor’

‘BU RAKAM BUZDAĞININ UCU’
İlgili araştırmayı yapan ekibin başında bulunan Mannheim Üniversitesinden Prof. Dr. Harald Dressing, elde edilen bulgulardan dehşete düştüğünü söyledi. İstismar olaylarına karışan bin 670 papaz ile ilgili değerlendirmede bulunan Dressing, “Bu sadece mevcut dosyalardan tespit edilebilen en düşük sayı” dedi. Dressing, bunun buzdağının ucu olduğunu dile getirerek, gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.
İstismar olaylarının ortaya çıktığı 2010 yılından sonra kilisenin gerekli sonuçları çıkarmadığını belirten Dressing, “Bu geçmişte kalmış tarihsel olgu değil.” şeklinde konuştu.
Bu olayların aydınlatılması ve bundan sonra önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Dressing, kilisenin cesaret ve değişimle bu olaylara yaklaşması gerektiğini kaydetti.

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