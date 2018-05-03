Kilise bile karşı çıktı: Dini siyaset alet etme
Almanya’nın Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder’in resmi kurumların giriş kapılarına haç asma kararı, laiklik tartışmasını alevlendirdi. Toplum yana ve karşı olmak üzere iki kampa bölündü. Kiliseler haçın siyasete malzeme yapılmasına ateş püskürüyor.
BAVYERA Almanya’nın en büyük ikinci eyaleti. Eyaleti Hıristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) yarım yüzyılı aşkın bir süredir tek başına yönetiyor. 14 Ekim’de eyalet seçimleri var. Aşırı sağcı AfD’nin yükselişi CSU’nun eyalette tek başına iktidarını tehdit ediyor. Eyaletin yeni Başbakanı Markus Söder’in kaderi eyalet seçimlerine bağlı. Anket sonuçları CSU’nun tek başına iktidarını kaybedeceğini gösteriyor. Seçim kampanyası için elini çabuk tutan Söder, eyaletteki tüm resmi kurumların girişine haç işareti asılması kararı verdi. Söder, bu girişimini, Hıristiyanlığın simgesi olan haçın “Bavyera’yı tarihi ve kültürel olarak şekillendirdiği ve haçın kültürel bir simge olduğu” teziyle savunuyor.
Bavyera hükümeti bakanlar kurulu kararına göre Haziran ayından itibaren eyaletteki resmi kurumlara haç işareti asılacak.
BÜYÜK GÜRÜLTÜ KOPTU
Çok genç yaşta siyasete atılan, siyasi oyun ve tartışmalarla pişen Söder, bu kararı alırken, bazı tepkileri hesaba katmış olmalı. Ancak Söder, bu kadar büyük bir gürültü kopacağını beklemiyordu. Resmi daireler ve kurumların girişine, en görülecek yere haç işareti asılması kararı toplumu karşı ve yana olmak ikiye bölerken, sürpriz bir biçimde kiliseler bile karara çok sert çıktı. Özellikle de tepkinin Katolik kilisesinin en tepesinden gelmesi, Söder’i şaşırtmış olmalı. Almanya Katolik Kiliseleri Başkanı Kardinal Reinhard Marx, karara çok sert tepki gösterdi. Kardinal Marx, kararı dinin siyasete malzeme yapılması olarak eleştirdi ve “Kamplaşma, huzursuzluk yarattı, insanları karşı karşıya getirdi” dedi. Marx, Söder’in haçı ‘kültürel bir simge’ olarak göstermesine, “Haçın anlamını tarif etmek devlete düşmez. Devletin görevi insanların dini inançlarını ifade etmelerini sağlamaktır. Devlet dini inançların içeriğini belirleyemez” diye karşı çıktı.
DESTEK DE YOĞUN
Söder’e kendi partisi içinden de tepkiler geldi. Partinin eski ağır toplarından ve Katolik Merkez Komitesi eski Başkanı Alois Glück, Söder’i arayıp karara karşı tepkisini bizzat iletti. Yoğun tepkiyle karşılaşan Söder, tüm partililere birer mesaj çekerek, haç tartışmasının tabanda nasıl karşılandığını bilmek istedi. Koyu Protestan bir ailede yetişen Söder’e destek Protestan din adamlarından geldi. Eyalet piskoposu Heinrich Bedford Strohm, Söder’e hitaben “Haçı bu tartışmayla tam bir odak noktası yaptığınız için size müteşekkirim. Haçın sadece duvarda asılı kalması yetmez, kalbimize de yerleşmeli” dedi.
Haç tartışmasıyla Söder, Bavyera Eyaleti’nde halkın büyük çoğunluğunun onayını da kazanmış görünüyor. Bavyera Radyosu’nun yaptırdığı ankete göre Bavyera seçmenlerinin yüzde 56’sı resmi kurumların kapılarına haç asılması kararını destekliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle