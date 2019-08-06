Kılıçlı caninin pasaportu sahte çıktı
Bild gazetesi, Stuttgart’ta sokak ortasında 36 yaşındaki bir kişiyi kılıçla öldüren katil zanlısı İssa Muhammed’in pasaportunun sahte olduğunu iddia etti. 28 yaşındaki zanlının Ürdün’de yaşayan kardeşiyle görüşen gazete, Almanya’ya dört yıl önce sahte Suriye pasaportuyla giriş yapıp sığınma talebinde bulunduğu yazdı.
BILD’e konuşan caninin kardeşi Ahmad Muhammed, “Biz Ürdünlüyüz. Kardeşim 30 yaşında. Kasım 2014 yılında buradan ayrıldı. Türkiye’de sahte Suriye pasaportu edindi. Kısa süre önce İssa telefonda bize, aynı evde yaşadığı kişinin kendisinin hayatını cehenneme çevirdiğini, onun hayatını da cehenneme çevireceğini söyledi” dedi. İssa Muhammed, Şubat 2015’te Brandenburg Eyaleti’nde sığınma başvurusu yaptı. Dört yıldan beri de sığınmacılara tanınan haklardan yararlanıyor. Geçen hafta 11 yaşındaki kızının gözleri önünde Wilhelm L.’yi kılıçla vahşice öldürmüştü. İssa Muhammed ile kurbanı Wilhelm L. yaklaşık bir yıldır aynı evi paylaşıyordu.
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