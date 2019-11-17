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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DW Türkçe / Fotoğraflar: dpa
17.11.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Kiez Döner’i çalışanlarına bıraktı

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Kiez Döner’i çalışanlarına bıraktı

Almanya’nın Halle kentinde 9 Ekim’de düzenlenen aşırı sağcı terör saldırısında bir kişinin öldürüldüğü döner büfesinin sahibi İzzet Sağaç, büfeyi olay sırasında burada çalışan İsmet ve Rıfat Tekin adlı kardeşlere hediye etti.

TERÖR saldırısından sonra kapanan ve tadilata giren Kiez Döner adlı büfe için düzenlenen yeniden açılış törenine Saksonya Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff da katıldı.

Kiez Döner’i çalışanlarına bıraktı
Yeniden açılan büfenin duvarına, saldırıda hayatını kaybeden Jana ve Kevin için bir anma plaketi asıldı.

Kiez Döner’i çalışanlarına bıraktı

İzzet Sağaç büfenin işletmesini devrettiğine dair resmi belgeyi Tekin kardeşlere verdi. Sağaç belgeye, “Haleflerime 09.10.2019’daki korkunç olayı sindirmeleri için güç ve farklı kültürlerden ve inançlardan müşteriler diliyorum” ifadesine yer verdi.

Kiez Döner’i çalışanlarına bıraktı

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff da sadıradan sonra 40 gün yas ilan edilen ‘Kiez Döner’in yeniden açılışına katıldı.

Eyalet Başbakanı Haseloff ise büfenin yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Olay günü aşırı sağcı Stephan B. silahla bir sinagoga girmeye çalışmış, bunu başaramayınca sinagog önünde bir kadını ve yakınlardaki Kiez Döner adlı büfedeki bir müşteriyi vurarak öldürmüştü.

Kiez Döner’i çalışanlarına bıraktı
Yeşiller Saksonya-Anhalt Meclis Üyesi Sebastian Striegel de tadilatı tamamlanan ‘Kiez Döner’in açılışına katıldı.

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