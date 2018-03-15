Kıbrıslı Türklere ‘dön’ diyecek

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler ile ilgili hükümetin aktif bir politika izleme yaklaşımının söz konusu olduğunu söyledi. Özersay, “Hepimiz şunu görmek durumundayız, Kıbrıs Türkleri ne azdır ne azınlıktır ne de azınlık olur, başımızı kaldırıp bu adanın dışına bakabildiğimiz takdirde ve oranda, aslında Kıbrıs Türkünün sayı itibarı ile de önemli bir rakama ulaştığını görebiliriz ama bu kadar yıl bu konuda çok bir yol kat edilmediği ortada. Hükümetimiz bu konuda bir çalışma yürütmektedir” dedi.

Özersay, hükümetin kurulmasından, hatta seçimlerin yapılmasından önce geçen yıl mensubu ve başkanı olduğu parti ile Londra ve İstanbul’da temaslar yaptığını, bu temaslarda, oralarda yaşayan insanların kayıt altına alınması ve gerek belli bazı hakların Kıbrıs Türk insanına, vatandaşlara peyderpey verilmesi ve ülkeye dönmesi, gerekse dönmeyeceklerse de bu bilincin ve ülkeye bağlılığın canlı tutulması ile ilgili bazı önerilerin paylaşıldığını kaydetti ve şöyle dedi:

‘TÜMÜNDE DEĞİL AMA...’

“Bu dönemde hepimizin şunu aklında tutmasında yarar var, insanlarımızın, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin, gittikleri günden itibaren akılları Kıbrıs’tadır. Tümünün dönme arzusunda olduğunu söyleyemem, ama hepsinde ülke özlemi vardır. O insanlar keyfinden değil, yaşadıkları bazı zorluklardan dolayı ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bu kardeşlerimiz bazen ülkede olup biteni bizden daha çok takip etmektedir. Bu konuda bir politika geliştirebilmek için hükümet olarak biz, başka konularda da olduğu gibi rakamlara ve verilere ihtiyaç olduğunun farkında olarak bir çalışma yapmaya başladık. Bu konuda geçmişte maalesef pek bir şey yapılmadı ya da yapılamadı. Bir ara bu konuyla ilgili bir birimin kurulması fikri güdeme geldi, adım da atıldı, ancak istihdam kapısı olarak görülerek siyasete kurban edildi maalesef ve sonuç alınamadı.”

İNGİLTERE’DE VEYA AVUSTRALYA’DA

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin, ister Birleşik Krallık’ta, ister İstanbul’da ister Avustralya’da olsun, kayıt altına alınmasının önemine vurgu yapan Bakan Özersay, projenin amacının yurt dışında yaşayan vatandaşlarının sadece sayılarının tespit edilmesi değil, bir takım bilgilerin de sınıflandırılarak bu vatandaşların kayıt altına alınması ile ilgili olduğunu belirtti. Özersay, konuşmasına şöyle devam etti:

“İngiltere’de her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı çerçevesinde de bir girişimimiz olacak. Yakında, bu girişim çerçevesinde orada yapılacak nüfus sayımında sorulacak olan soruların içerisine, Kıbrıslı Türklerin hem sayısını, hem mesleğini hem başka unsurları tespit etmemize yardımcı olacak soruları ve unsurları yerleştirmek için de bir girişimimiz olacak. Haziran ayında da Kıbrıslı Türklerin İngiltere’de kurulu bulunan ve bir çatı örgütü olan konsey ile de temas halinde, düzenleyecekleri etkinliğe de katılarak bu projeyi resmen orada başlatmayı düşünüyoruz.”

‘TÜRKİYE AÇIK ÇEK VERDİ’

Projeye dair ciddi anlamda görünürlük kazandırdıktan sonra, verilerin de toplanmasıyla nasıl bir resimle karşı karşıya olduğunun ortaya çıkacağını dile getiren Özersay, bu yolla hangi politikaların hayata geçirilebileceğinin de belirlenebileceğini söyledi. Özersay, “Türkiye’ye yaptığımız son resmi ziyarette bu konuyu gündeme getirdik ve Türkiye Cumhuriyeti de bu projeye tam destek vereceği yönünde bize adeta açık çek vermiştir. Bu da önemli bir husustur” dedi.

Özersay, bugün itibarıyla hükümette yurt dışında yaşayan yurttaşlarının bu ülkede oy kullanması, seçme seçilme hakkını kullanması ile ilgili bir görüş birlikteliğinin bulunmadığını, ancak yapılacak yasal düzenlemelerle, örneğin gümrük mevzuatında ve taşınmaz mal satın alma yönteminde, vatandaşlarının memlekete yatırım yapmalarının teşvik edilebileceğini söyledi.

Bakan Özersay, “Şu ayrıma dikkat çekmek isterim. Seçilme hakkı Anayasa’ya bakacak olursak, daimi ikamet şartı nedeniyle ancak Anayasal değişiklikle mümkündür, öte yandan seçme hakkı Anayasa’da daimi ikamete bağlanmamış bir hak olması hasebiyle yasalarımızda yapacağımız değişiklikle hayata geçirilebilecek bir konudur. Burada dikkate alınması gereken husus şudur; kaç kişiden bahsediyoruz, önce bu bilinmeli, ardından da hangi şartlar çerçevesinde örneğin seçme hakkının verilmesini değerlendirebiliriz diye bir çalışma yapılması gerekir. Belki o gün o nokta geldiğinde hükümet içerisinde böyle bir görüş birlikteliği oluşursa yasaya bağlı olarak ya da konulabilecek şartlara bağlı olarak o zaman oturup değerlendirilir. Ama her durumda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili verilerin toplanmasında ve bir siyaset geliştirilmesinde bir proje çalışması şu anda hükümetimiz adına Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır” açıklamasını yaptı.