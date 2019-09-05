Löw: Metzelder ile ilgili konuşmak istemiyorum
Alman milli takım teknik direktörü Joachim Löw, çocuk pornografisi içeren fotoğrafları paylaşma suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan eski milli futbolcu Christoph Metzelder ile ilgili konuşmak istemediğini söyledi
Löw, konuyla ilgili elinde bilgi bulunmadığını belirterek “Konuyu birinci elden bilmiyorum. Bilgim yok. Bu yüzden konuyla ilgili bir şey söyleyemem ve söylemek de kesinlikle istemiyorum” dedi.
Löw, Metzelder ile ilgili bu açıklamayı milli takımın Hollanda ile oynayacağı maç önce düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin soru sorması üzerine yaptı.
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