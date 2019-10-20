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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
20.10.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Kesenin ağzını açtı! Hırsızı yakalatana...

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Kesenin ağzını açtı! Hırsızı yakalatana...

NBA takımlarından Oklahoma City takımının oyun kurucusu ve Alman Milli Takımı oyuncusu Dennis Schröder’in, Braunschweig kentindeki yeni evi yaklaşık iki hafta önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu. Schröder’in beyanına göre hırsızlar, evdeki 100 bin Euro nakit para ile 400 bin Euro değerindeki mücevherleri çaldı.

HIRSIZLIK olayının ardından ünlü basketbolcu da kesenin ağzını açtı. Schröder, hırsızların yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verenlerin 100 bin Euro ile ödüllendireceğini duyurdu. Olay, Schröder’in Amerika’da olduğu, eşi Ellen’ın da evde olmadığı sırada meydana gelmişti. Schröder, olayla ilgili şunları söyledi: “Ellen oğlumuzla birlikte geç saatlere kadar düğündeydi. Eve geri döndüğünde evin dağınık olduğunu görmüş. Dolapların kapıları açık, fotoğraflarımız da yerdeymiş. Hırsızlık olduğunu anlayıp otomobiline geri dönmüş. Polisi otomobilden aramış. Polis de 25 dakikada gelmiş. Çalınan mücevherlerin çoğu benim için özel yapılmıştı. Üzerinde pırlanta taşların bulunduğu beyaz altın kolyelerdi. İlk anda büyük şok yaşadım. Ancak daha sonra eşime ve oğluma bir şey olmadığı için rahatladım. Hırsızların yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verecekler ödüllendirilecek. Ödül de 50 ila 100 bin Euro arasında olacak.”
Polis sözcülüğünden yapılan açıklamada ise hırsız veya hırsızların yakalanması için soruşturmanın sürdürüldüğü ve olayla ilgili bilgi sahibi tanıkların arandığı kaydedildi. Polis, bilgisi olanların 05171 9990 numaralı telefonu aramalarını istedi.

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