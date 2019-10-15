Keşan’ı markalaştıracağız!

FRANKFURT ve çevresinde yaptıkları temaslarda Belediyecilik açısından Avrupa normlarını yerinde gördüklerini, kentleşmeye yönelik izlenim ve görselleri arşivlediklerini ifade eden Başkan Helvacıoğlu, şunları söyledi: “Avrupa’da oturmuş sistemi yönetiyorlar. Bizde ise her yeni gelen kendi sistemini kuruyor. Artık bunun dışına çıkmalıyız. Belediyeyi kurallar ve sistem yönetmeli. Türkiye belediyeciliği daha ilk ve ortaokul seviyesinde. Avrupa’da belediyecilik üniversite seviyesine gelmiş, ilerlemiş. Daha entegre olmuş, altyapı bitmiş. Türkiye’deki belediyecilikte ileriye yönelik adımlar atılmıyor. Yeni gelen yönetici, bir öncekinin çalışmalarını dikkate almadan her şeye yeniden başlıyor. Keşke 50 yıl önce vatandaşlarımız Avrupa’ya çalışmaya gelirken, Türkiye’de imarla uğraşanlar da gelip buradaki o günün belediyeciliğini, şehirciliğini görseydi.

‘YARINA BAKMALIYDIK’

“Hep bugüne bakmışız. Ama yarına bakmalıydık. Belediyecilikte, şehircilikte ileriyi görememişiz. Çalışma hırsımız var, çok çalışıyoruz. Çalışan ipi göğüslüyor ama yeni gelen yeni bir koşuya başlıyor. Bayrak yarışı gibi birbirine ekleyemiyoruz. Yeni gelen, önceki çalışmalarla ilgili ‘Bırak onu’ diyor, ‘Onu mu dinleyeceğim, onun eserlerini mi, yarım kalan projelerini mi büyüteceğim?’ diyor. Kendisinden önceki aynı partiden bile olsa, dinlemiyor. Ancak sistem çalışmalı. Kural çalışmalı. Biz bunu beceremiyoruz. Bizde yeni yeni başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu ifade ediyor, ‘Küçük sesle de olsa 1071’i hedefliyoruz’ diyor. Bakın Trump uzayda yaşam kuruyor. Niye, 100 sene sonra Trump olacak mı? Hayır. Memleketinin geleceği için orada bir yaşam başlatmış. Trump’tan sonra gelenler devam ettirecek. Bu bir kültür, bir sistem, bir yönetim anlayışı.”

‘SAROZ’U DANTEL GİBİ İŞLEYECEĞİZ’

“Dünyada artık ülkeler değil, iller, ilçeler ve kasabalar, hatta köyler yarışıyor. Ben de şehrimi markalaştırmak, daha ileri taşımak istiyorum. Yöresel ürünlerimizin markalaşması için çalışıyorum. İnsanlar ‘Türkiye’ye geliyorum’ değil, ‘Keşan’a geliyorum’ demeli. Bunu nasıl öne çıkarırım noktasında çalışıyorum. Saroz Körfezi turizm açısından çok önemli. Dalış turizmini geliştirmek için bir süre önce dünyanın en büyük uçaklarından birini suya batırdık. Dalış turizmi, kamp, karavan ve çadır turizmi alanlarında çalışmalar sürüyor. Saroz Körfezi’nin 70 km’lik kıyılarını dantel gibi işleyeceğiz. Avrupa’dan Türkiye’ye gidenler için Keşan giriş noktası. Çanakkale’de yeni yapılan köprüyle daha da önemli bir noktaya gelecek. Bunları fırsata çevirmeliyiz. Bölge, tarım ve hayvancılık açısından da çok önemli. Keşan’da bir gıda organize sanayi bölgesi açmak için başvuruda bulunduk. Keşan’ın satır eti, İpsala’nın pininci, kirazımız, balımız... Bölgemizin ürünlerini markalaştırmak için uğraşıyoruz.”

SANAL HEMŞERİ DERNEĞİ

“Belediye olarak sanal ortamda tüm hemşerilerimizi bir araya getireceğiz. Chicago’daki ve Frankfurt’taki hemşerilerimiz de Sivas’taki ve Kayseri’dekiler de sanal ortamda bir arada olacak. Her kentte 5 kişilik gönüllü Keşanlı yönetici olacak. İş için, gezmek için, hastaneye gitmek için, okumaya, askere giden Keşanlıları karşılayıp, destek olmalarını sağlayacağız. Belki de dünyanın en büyük ‘sanal hemşeri derneği’ni kuruyoruz. Şu anda bunun yazılımını oluşturuyorum. Mesajlarımı o kanaldan vereceğim. Keşan’ın Almanya’da kardeş şehri yok. Bu konudaki taleplerimizi Belediyeler Birliği’ne ilettik. ‘Siz bana vesile olursanız, birlikte çalışalım. Olmazsa ben arayışa çıkacağım’ dedim.”

‘100’ÜN ÜZERİNDE PROJE HAZIRLADIM’

“Belediye başkanlığına aday adayı olduğumda, 100’ün üzerinde irili ufaklı proje hazırladım ve şimdi onları gerçekleştirmek için çalışıyorum. Bir sonraki seçimi düşünmeden çalışıyorum. Beş yıl sonra bir daha belediye başkanı olmayı düşünürsem, iş yapamam. Keşan’ın, Edirne’ye örnek, Türkiye’ye örnek bir şehir haline getirmek istiyorum. Gönülllerden oluşan bir ‘danışmanlar ordusu’ kuruyorum. İnşallah konuştuklarımla, uygalamalarım arasında paralellik oluşur. Dinamik ve dingin bir yapıyla belediyecilik yapmak istiyorum. Bunun adı yeni nesil belediyeciliği. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu belediyeciliğin daha iyisini yapmak için yollara düştüm. Ondan feyz aldım. Cumhurbaşkanımıza ‘Gidin görün Keşan’ı. Boynuz kulağı geçmiş’ dedirtmek istiyorum.” Demirören Media International GmbH Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahim Kurtiş, Hüseyin Adalı, Mustafa Helvacıoğlu, Ertan Kaymaz. (soldan sağa)

HÜRRİYET’İ ZİYARET ETTİ

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Demirören Medya’nın Frankfurt’taki tesislerini de ziyaret etti. Burada Demirören Media International GmbH Genel Müdürü Ahmet İhsan Karakaşlı ile görüşen Helvacıoğlu, Almanya izlenimlerini ve Keşan’da gerçekleştirmek istediği projeleri anlattı. “Avrupa’daki Türklerin kıymetini bilirim” diyen Helvacıoğlu’nun ziyaretine, Gönüllü Finans Danışmanı Ertan Kaymaz ve Avrupalı Keşanlılardan Sorumlu Danışmanı Hüseyin Adalı da eşlik etti.



