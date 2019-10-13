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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

‘Kenya Koalisyonu’ kurulacak mı

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‘Kenya Koalisyonu’ kurulacak mı

Almanya’da Saksonya Eyaleti’nde altı hafta önce yapılan parlamento seçimlerinde seçmen CDU, SPD ve Yeşiller’in koalisyon kurması yönünde oy kullanmıştı. Üç partinin renklerinden esinlenerek ‘Kenya Koalisyonu’ adı verilen hükümet ortaklığı için partiler görüşme kararı aldı.

CDU ve SPD’den sonra Yeşiller partisi üyeleri de koalisyon görüşmeleri için parti yönetimine yetki verdi. Böylece ‘Kenya Koalisyonu’ modelinin eyalette iktidara gelmesinin önü açılmış oldu.

İLK KEZ ÜÇLÜ KOALİSYON
CDU, SPD ve Yeşiller koalisyon görüşmeleri sonucunda uzlaşmaya varırsa, eyalette ilk kez üçlü parti koalisyon hükümeti kurulacak. Almanya’da da üç parti de ikinci kez iktidar ortaklığı yapmış olacak. Saksonya Anhalt Da üç partinin ortaklığında kurulan koalisyon hükümetiyle yönetiliyor. 1 Eylül’de yapılan Saksonya seçimlerinde  CDU yüzde 32.1, AfD yüzde 27.5, Sol Parti yüzde 10.4, Yeşiller yüzde 8.6 ve SPD yüzde 7.7. oy almıştı.

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