‘Kenya Koalisyonu’ kurulacak mı
Almanya’da Saksonya Eyaleti’nde altı hafta önce yapılan parlamento seçimlerinde seçmen CDU, SPD ve Yeşiller’in koalisyon kurması yönünde oy kullanmıştı. Üç partinin renklerinden esinlenerek ‘Kenya Koalisyonu’ adı verilen hükümet ortaklığı için partiler görüşme kararı aldı.
CDU ve SPD’den sonra Yeşiller partisi üyeleri de koalisyon görüşmeleri için parti yönetimine yetki verdi. Böylece ‘Kenya Koalisyonu’ modelinin eyalette iktidara gelmesinin önü açılmış oldu.
İLK KEZ ÜÇLÜ KOALİSYON
CDU, SPD ve Yeşiller koalisyon görüşmeleri sonucunda uzlaşmaya varırsa, eyalette ilk kez üçlü parti koalisyon hükümeti kurulacak. Almanya’da da üç parti de ikinci kez iktidar ortaklığı yapmış olacak. Saksonya Anhalt Da üç partinin ortaklığında kurulan koalisyon hükümetiyle yönetiliyor. 1 Eylül’de yapılan Saksonya seçimlerinde CDU yüzde 32.1, AfD yüzde 27.5, Sol Parti yüzde 10.4, Yeşiller yüzde 8.6 ve SPD yüzde 7.7. oy almıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle