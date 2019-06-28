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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
28.06.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Kenti ayağa kaldırmıştı: ‘Kurt’ tecavüzcü yakalandı

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Kenti ayağa kaldırmıştı: ‘Kurt’ tecavüzcü yakalandı

Almanya’nın Münih kentinde 11 yaşındaki kıza yüzünde kurt maskesiyle tecavüz eden zanlı yakalandı. Zanlının daha önce de tecavüz suçundan hapis yattığı belirtildi.

SALI günü Münih’te güpegündüz okula gitmekte olan 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz olayı kamuoyunu ayağa kaldırdı. Tecavüzcünün yüzüne kurt maskesi takması korku ve endişeye yol açtı. Münih polisi nihayet kurt maskeli tecavüzcünün yakalandığını açıkladı. Münih polisi zanlının izine güvenlik kamerasındaki görüntüler sayesinde ulaştı. Fasangarten metro durağında inen kızı takip eden zanlı, güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerasındaki görüntüye göre 43 yaşındaki zanlı kız çocuğu çayırlık alana gelince yüzüne kurt maskesi üzerine çullandı.

Kenti ayağa kaldırmıştı: ‘Kurt’ tecavüzcü yakalandı

Kenti ayağa kaldırmıştı: ‘Kurt’ tecavüzcü yakalandı
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Zanlının izin süren polis, kimliğinin 43 yaşındaki teknik ressam Christoph K. olduğunu tespit etti ve çalıştığı işyerine gitti. Sivil polis memurlarını görünce kaçmak isteyen zanlı işyerinde yakalandı. Christoph K.’nın 2010 yılında da tecavüz suçundan 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldığı, 17 cinsel taciz suçunun bulunduğu ve tehlikeli bir pedofil olduğu bildirildi.
Kenti ayağa kaldırmıştı: ‘Kurt’ tecavüzcü yakalandı

 

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