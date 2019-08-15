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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
15.08.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

‘Kendimi Almanya’da misafir gibi hissediyorum’

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‘Kendimi Almanya’da misafir gibi hissediyorum’

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan yabancı gelinler, ülkelerine gittiklerinde güzelliklerine ve kültürel değerlerine hayran kaldıkları Türkiye’nin gönüllü elçisi gibi çalışıyor.

İLK kez 1992’de ailesiyle birlikte Almanya’dan Fethiye’ye tatile giden Andrea Şimşek, o yıldan sonra tatil için hep burayı tercih etti. O yıllar tanıştığı Cenk Şimşek ile 1996’da evlenen Andrea Şimşek’in iki çocuğu oldu. Eşiyle birlikte mutlu bir evliliği olan Andrea Şimşek, şimdi ise ilçede bir otel işletiyor. Fethiye’nin cennet gibi bir yer olduğunu anlatan Andrea Şimşek, şunları söylüyor:

‘Kendimi Almanya’da misafir gibi hissediyorum’
Andrea Şimşek

‘ÇOK GÜZEL DOSTLUKLAR EDİNDİM’
“Biz de cennette yaşıyoruz. Türkiye’nin havası güzel ve insanlar çok sıcak. Türkiye’de aile bağları çok kuvvetli. Bu benim çok hoşuma gitti. Fethiye’de yaşadığım için çok mutluyum. Kışları Almanya’ya gidiyoruz. Kendimi Almanya’da misafir gibi hissediyorum. Bir iki hafta kaldıktan sonra Fethiye’ye dönmek istiyorum. Aile otelinin resepsiyonunda çalışıyorum. Evimiz, işimiz, arkadaşlarımız burada. Alman basını Türkiye’yi çok iyi anlatmıyor. Biz de gittiğimiz zaman güzellikleri anlatıyoruz. Çocuklarım tenis müsabakalarına katılıyor. Türkiye’nin birçok yerine gittim, çok güzel dostluklar edindim.”

‘Kendimi Almanya’da misafir gibi hissediyorum’
Stevi Kurt

‘BURASI BENİM EVİM’
İlçeye ilk olarak 14 yıl önce tatile giden 31 yaşındaki İngiliz Stevi Kurt da üç yıl önce Süleyman Kurt ile evlendiğini, bir çocukları olduğunu söyledi. Türkiye’de yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kurt, şöyle konuştu: “Türkiye’yi çok seviyorum ve artık Türk’üm diyorum. Türk insanı çok cana yakın ve sıcakkanlı. Hep bize yardımcı oldular. Burası benim evim. Ara sıra ülkeme gittiğimde burayı arıyorum. Burada yabancıları çok seviyorlar. Türkçeyi de Türk örf adetlerini de öğrendim. İngiltere’de bazen Türkiye ile ilgili kötü haberler çıkıyor. Gittiğim zaman Türkiye’ye niye gidilir, ne gibi güzellikleri olduğunu anlatıyorum. İngilizler artık Türkiye’ye daha çok geliyor.”

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