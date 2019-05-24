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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Muhsin CEYLAN, DHA / Fotoğraf: Getty Image
24.05.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Kendilerini uyaran yaşlı Türk’ü hastanelik ettiler

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Kendilerini uyaran yaşlı Türk’ü hastanelik ettiler

Almanya’da kirada oturduğu binanın açık kapısından içeri giren 2 kişiyi ikaz eden 70 yaşındaki Türk vatandaşı, saldırıya uğradı. Saldırganların hastanelik ettiği yaşlı adamın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

BILD gazetesinde yer alan habere göre, suç dosyası oldukça kabarık olduğu belirtilen 14 yaşındaki iki saldırgan, kendilerini ikaz eden 70 yaşında bir Türk vatandaşını yumruk ve tekmelerle darp etti. Haberde, birinin Alman, diğerinin de Bulgar ve Alman vatandaşı olduğu belirtilen saldırganların, sorgulama için çıkarıldıkları mahkemede, hâkim tarafından ‘ağır yaralama’ suçundan gözaltına alınıp, tutuklandıkları belirtildi. Haberde, Başsavcı Wolf-Tilmann Baumert, Saldırıda yabancı düşmanlığını işaret eden bir ize rastlamadık dediği belirtildi.
Wuppertal Emniyeti’nin, saldırganların darbelerinden sonra hâlâ hayati tehlikeyi atlatamayan 70 yaşındaki Türk vatandaşının uğradığı saldırıyı derinlemesine araştırmak için Karanfil adlı bir cinayet komisyonu kurduğu bildirildi.

NASIL DARP EDİLDİ?
Saldırıya uğrayan 70 yaşındaki Türk vatandaşı, evinin yanındaki otobüs durağında beklerken, saldırganların, kendisinin de kiracısı olduğu binanın koridoruna girdiklerini gördü. Bunun üzerine onların ardından giden Türk, binanın koridorundan dışarı çıkmalarını istedi.
Yaşlı adama bağırıp çağırmaya başlayan saldırganlar, ardından tekme ve tokatla saldırdıkları yaşlı adamın kafasının duvara çarpmasına neden oldu. Saldırganlara olay yerinde müdahale eden çevredekiler, saldırganlardan birisini polis gelinceye kadar tutup sonra da polise teslim ettiler. İkinci saldırgan da daha sonra polis tarafından yakalandı.

 

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