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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
16.07.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Kendi silah arkadaşlarına bile ihanet ettiler

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Kendi silah arkadaşlarına bile ihanet ettiler

Macaristan’da Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenlendi.

BUDAPEŞTE Yunus Emre Enstitüsü binasında yapılan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda şehitlerin ruhuna dualar okundu. 

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, 15 Temmuz gecesi Astsubay Ömer Halisdemir gibi darbe girişimine direnerek başından itibaren engellemeye çalışan kahraman subayların, polislerin ve canları pahasına sokakları dolduran vatandaşların, hain girişimi çökerterek tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyledi:
“FETÖ’nün o zamana kadar kendilerini bir şekilde gizlemeyi başarmış cani militanları yüzlerce vatandaşımızı acımasızca katlettiler ve yaraladılar. Atatürk’ün milli iradenin sembolü olarak kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlemeye cüret ettiler. Kendi silah arkadaşları ve komutanlarına ihanet edip onlara da kurşun sıktılar. Kirli amaçlarına ulaşmak için hiçbir ahlaki, insani ve vicdani sınır tanımadıklarını açıkça gösterdiler.”

Kendi silah arkadaşlarına bile ihanet ettiler

‘BOYNUMUZUN BORCUDUR’
15 Temmuz gecesinde canlarını feda eden aziz şehitlerin kanlarının yerde kalmaması için FETÖ’nün hem yurt içinde hem de yurt dışında kökünün kazınması gerektiğini dile getiren Büyükelçi Oktay, “Şehitlerimizin anısını Cumhuriyetimiz var olduğu sürece yaşatmak, gazilerimizi el üstünde tutmak boynumuzun borcudur. Gelecek nesillerin hür ve demokratik bir ülkede yaşayabilmesi uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha derin bir saygı ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.
15 Temmuz belgeselinin gösterildiği programda, Anadolu Ajansı muhabirlerinin darbe girişiminin yaşandığı gün çektikleri fotoğraflar da sergilendi.

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