Kendi kendine gelin güvey oldu

ANCAK hata üstüne hata yapan Kramp Karrenbauer’in yıldızı hızla söndü. Önce Köln karnavalında kırdığı potla kendi kendini diskalifiye etti.

“Üçüncü cinsiyet uygulamasını tiye alıyorum” derken, “Yumuşak erkekler için üçüncü bir tuvalet açacağız” sözleri, kamuoyunda kendisine yoğun prestij kaybettirdi. Gelecek seçimlere kadar kabinede yer almayacağını, kendisini tamamen partiye vereceğini söyledi. Ancak boşalan Savunma Bakanlığı koltuğunu hiç kaçırmayıp hemen oturuverdi.

Prestij kaybı güven kaybıyla birleşince, Kramp Karrenbauer’in anketlerde puanı dibe vurdu.

GİTTİ GİDECEK DERKEN

Yaklaşık 11 aydır CDU Lideri olarak bir çıkış yapamayan Kramp Karrenbauer, artık “Gitti gidiyor” derken, Türkiye’nin Suriye sınırında Avrupa ordusu önerisiyle bir anda günün politikacısı oldu. Böyle bir önerinin Dışişleri Bakanı’ndan değil de Savunma Bakanı’ndan gelmiş olması, kendisine krizlerde yönetme becerisine sahip devlet kadını izlenimi kazandırdı.

“Suriye’de elimiz kolumuz bağlı” diye dert yanan Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise yeteneksiz konumuna düştü.

Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer’in bu önerisini Dışişleri Bakanı Maas’a ayrıca SMS olarak iletmesi ise kafalarda, “Dışişleri Bakanı ne kadar ciddiye alınıyor” sorusunu uyandırdı.

Hükümet ortağı SPD, kendilerine bilgi verilmediği için tepkili.

Ancak kamuoyunun bakışı şöyle;

“Aslında böyle bir öneriyi Dışişleri Bakanı Maas’ın düşünmesi gerekir. Savunma Bakanı Karrenbauer böyle bir öneri geliştirmiş. İşte devlet adamlığı bu.”

BU GÖRÜŞ KİME AİT?

Fakat Savunma Bakanı Karrenbauer’in Suriye’nin kuzeyinde Avrupa ordusunun konuşlanacağı güvenli bölge önerisinin arkasında kim var? Güvenilir kaynaklardan aldığım bilgi şöyle; Başbakan Angela Merkel 13 Ekim Pazar günü, yani ‘Barış Pınarı’ harekâtının başlamasından 5 gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda bir saatlik bir görüşme yaptı. Merkel, Türkiye’nin bölgede tek başına değil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin onayıyla güvenli bölge oluşturması fikrini savundu. “Türkiye yalnız kalmasın” dedi.

Yani, uluslararası kontrolde güvenli bölge önerisinin arkasında Başbakan Merkel var. Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, acele ederek, hükümet ortaklarına bilgi vermeden bu tezi kamuoyuna açıkladı. Savunma Bakanı’nın, “Başbakan Merkel’in onayını aldım” demesi de buradan kaynaklanıyor.

Tezin detaylarını Karrenbauer’in kendisi de pek bilmiyor. Ama bu tezle birden Almanya’nın, hatta Avrupa’nın gündemini belirleyen politikacı oldu. Bu tezin gerçekleşmesine kimse pek ihtimal vermiyor olsa bile, en azından Almanya’yı dış politikada Avrupa’nın sözcüsü olmak için kendi kendine gelin güvey yaptı.