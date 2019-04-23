Kefalet talebine yüksek mahkemeden ret
Yüksek mahkeme, dünya şampiyonu boksör Felix Strum’un 1 milyon Euro kefalet bedelini kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle kabul etmedi.
VERGİ kaçırmaktan 5 Nisan’da Köln’de antrenman yaptığı sırada gözaltına alınan 40 yaşındaki ski Dünya Profesyonel Boks Şampiyonu Felix Strum, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. 318’i kadın, toplam bin 169 tutukluyla birlikte Köln Cezaevinde tutulan eski şampiyon için Köln Asliye Hukuk Mahkemesi 1 milyon Euro kefalet karşılığında serbest kalma yönünde karar almıştı. Ancak bu kararı Köln Eyalet Mahkemesi bozdu. Yüksek mahkeme ret kararına gerekçe olarak, gerçek adı Adnan Çatiç olan Bosnalı boksörün kaçma ihtimalinin çok yüksek olmasını gösterdi. Boksör hakkında savcılık henüz iddianamesini tamamlamadı. Sturm, cezaevinde 8.5 metrekarelik bir hücrede tutuluyor. Günde bir saat havalandırmaya çıkabiliyor.
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